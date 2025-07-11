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Дом детства Папы Льва XIV продан в пригороде Чикаго

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Дом детства Папы Льва XIV в Долтоне, пригороде Чикаго, продан за 375 000 долларов, что на 70% дороже первоначальной цены. Деревня Долтон планирует превратить его в достопримечательность совместно с архиепархией Чикаго.

Дом детства Папы Льва XIV продан в пригороде Чикаго

Дом, где прошло детство Папы Льва XIV, был продан в деревне Долтон, южном пригороде Чикаго, на 70% дороже первоначальной цены, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Трехкомнатный дом, расположенный примерно в 32 километрах к югу от центра Чикаго, был приобретен на этой неделе за 375 000 долларов, сообщил Стив Бадзик, агент продавца. Долтон планирует сотрудничать с архиепархией Чикаго, чтобы превратить этот дом в памятник.

Эта продажа завершает сложный путь скромного дома с момента избрания кардинала Роберта Фрэнсиса Прево следующим Папой в мае. В январе дом был выставлен на продажу за 219 тысяч долларов после того, как местный перекупщик недвижимости приобрел его за 66 тысяч долларов и отреставрировал.

В Чикаго планируют выкупить дом, где вырос Папа Лев XIV: детали21.05.25, 22:20 • 4015 просмотров

Когда стало известно, что Прево был избран первым в истории американским папой, продавец снял недвижимость с продажи, а затем объявил о проведении аукциона класса люкс со стартовой ставкой 250 000 долларов.

Но у Долтона были другие планы. Адвокат округа направил письмо агентам, занимающимся аукционом, в котором сообщил, что деревня планирует отчуждать недвижимость через право принудительного отчуждения, но этому так и не суждено было сбыться.

"Я рад за деревню, - сказал Будзик в интервью. - Думаю, они стали лучшим покупателем на эту недвижимость, и это отличная возможность для них".

Власти деревни Долтон, где, по данным Redfin, средняя стоимость жилья составляет 177 000 долларов, заявили о достижении "взаимного соглашения о покупке" с продавцом и работают над дальнейшими планами, чтобы "сделать эту недвижимость значимым и ценным активом для нашего сообщества".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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