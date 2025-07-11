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Будинок дитинства Папи Лева XIV продали у передмісті Чикаго

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Будинок дитинства Папи Лева XIV у Долтоні, передмісті Чикаго, продано за 375 000 доларів, що на 70% дорожче початкової ціни. Село Долтон планує перетворити його на пам'ятку спільно з архієпархією Чикаго.

Будинок дитинства Папи Лева XIV продали у передмісті Чикаго

Будинок, де пройшло дитинство Папи Лева XIV, був проданий у селі Долтон, південному передмісті Чикаго, на 70% дорожче за початкову ціну, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Трикімнатний будинок, розташований приблизно за 32 кілометри на південь від центру Чикаго, був придбаний цього тижня за 375 000 доларів, повідомив Стів Бадзік, агент продавця. Долтон планує співпрацювати з архієпархією Чикаго, щоб перетворити цей будинок на пам'ятку.

Цей продаж завершує складний шлях скромного будинку з моменту обрання кардинала Роберта Френсіса Прево наступним Папою у травні. У січні будинок був виставлений на продаж за 219 тисяч доларів після того, як місцевий перекупник нерухомості придбав його за 66 тисяч доларів і відреставрував.

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Коли стало відомо, що Прево був обраний першим в історії американським татом, продавець зняв нерухомість з продажу, а потім оголосив про проведення аукціону класу люкс зі стартовою ставкою 250 000 доларів.

Але Долтон мав інші плани. Адвокат округу надіслав листа агентам, які займаються аукціоном, у якому повідомив, що село планує відчужувати нерухомість через право примусового відчуження, але цьому так і не судилося збутися.

"Я радий за село, - сказав Бадзік в інтерв'ю. - Думаю, вони стали найкращим покупцем на цю нерухомість, і це чудова можливість для них".

Влада села Долтон, де, за даними Redfin, середня вартість житла становить 177 000 доларів, заявила про досягнення "взаємної угоди про купівлю" з продавцем і працює над подальшими планами, щоб "зробити цю нерухомість значним і цінним активом для нашої спільноти".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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