Будинок дитинства Папи Лева XIV продали у передмісті Чикаго

Будинок, де пройшло дитинство Папи Лева XIV, був проданий у селі Долтон, південному передмісті Чикаго, на 70% дорожче за початкову ціну, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Трикімнатний будинок, розташований приблизно за 32 кілометри на південь від центру Чикаго, був придбаний цього тижня за 375 000 доларів, повідомив Стів Бадзік, агент продавця. Долтон планує співпрацювати з архієпархією Чикаго, щоб перетворити цей будинок на пам'ятку.

Цей продаж завершує складний шлях скромного будинку з моменту обрання кардинала Роберта Френсіса Прево наступним Папою у травні. У січні будинок був виставлений на продаж за 219 тисяч доларів після того, як місцевий перекупник нерухомості придбав його за 66 тисяч доларів і відреставрував.

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Коли стало відомо, що Прево був обраний першим в історії американським татом, продавець зняв нерухомість з продажу, а потім оголосив про проведення аукціону класу люкс зі стартовою ставкою 250 000 доларів.

Але Долтон мав інші плани. Адвокат округу надіслав листа агентам, які займаються аукціоном, у якому повідомив, що село планує відчужувати нерухомість через право примусового відчуження, але цьому так і не судилося збутися.

"Я радий за село, - сказав Бадзік в інтерв'ю. - Думаю, вони стали найкращим покупцем на цю нерухомість, і це чудова можливість для них".

Влада села Долтон, де, за даними Redfin, середня вартість житла становить 177 000 доларів, заявила про досягнення "взаємної угоди про купівлю" з продавцем і працює над подальшими планами, щоб "зробити цю нерухомість значним і цінним активом для нашої спільноти".