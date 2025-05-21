У Чикаго планують викупити будинок, де виріс Папа Лев XIV: деталі
Київ • УНН
Місто Чикаго має намір викупити будинок, де народився і виріс Папа Римський Лев XIV, через право викупу для суспільних потреб. Це сталося після обрання кардинала Превоста Папою.
У США хочуть перетворити будинок, в якому народився і виріс новообраний Папа Римський Лев XIV, на місцеву пам’ятку. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Місцева юридична фірма надіслала лист аукціонній компанії, в якому повідомила, що місто Чикаго має намір взяти власність у свої руки через право викупу.
Повідомлення з'явилося менш ніж за тиждень після того, як Paramount Realty USA виставила на аукціон будинок з трьома спальнями з початковою ставкою в 250 000 доларів. Це стало можливим у контексті обрання кардинала Роберта Франсіса Превоста Папою Римським на початку травня 2025 року.
В рамках права на викуп, муніципальні уряди можуть забирати приватну власність для суспільного використання, наприклад, для залізниць та комунальних послуг, при цьому надаючи компенсацію власнику.
Нагадаємо
Роберт Френсіс Превост, який увійшов на Святий Престол під ім’ям Папи Римського Лева XIV під час інтронізації наголосив, що Україна чекає на справедливий мир. Понтифік згадав і про бойові дії в секторі Газа.