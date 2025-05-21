В Чикаго планируют выкупить дом, где вырос Папа Лев XIV: детали
Киев • УНН
Город Чикаго намерен выкупить дом, где родился и вырос Папа Римский Лев XIV, через право выкупа для общественных нужд. Это произошло после избрания кардинала Превоста Папой.
В США хотят превратить дом, в котором родился и вырос новоизбранный Папа Римский Лев XIV, в местную достопримечательность. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Местная юридическая фирма отправила письмо аукционной компании, в котором сообщила, что город Чикаго намерен взять собственность в свои руки через право выкупа.
Сообщение появилось менее чем через неделю после того, как Paramount Realty USA выставила на аукцион дом с тремя спальнями с начальной ставкой в 250 000 долларов. Это стало возможным в контексте избрания кардинала Роберта Франсиса Превоста Папой Римским в начале мая 2025 года.
В рамках права на выкуп, муниципальные правительства могут забирать частную собственность для общественного использования, например, для железных дорог и коммунальных услуг, при этом предоставляя компенсацию владельцу.
Напомним
Роберт Фрэнсис Превост, который вошел на Святой Престол под именем Папы Римского Льва XIV во время интронизации подчеркнул, что Украина ждет справедливого мира. Понтифик упомянул и о боевых действиях в секторе Газа.