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Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер встановлює інноваційний басейн із рухомою підлогою вартістю 500 тисяч фунтів у своєму заміському маєтку. Модернізація відбувається у будівлі, що є архітектурною пам’яткою, викликаючи дискусії.

Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер встановлює інноваційний басейн із рухомою підлогою вартістю 500 тисяч фунтів у своєму заміському маєтку в Бакінгемширі. Розкішна модернізація відбувається у будівлі, що є архітектурною пам’яткою.

Це викликало дискусії через зміну історичного вигляду резиденції, пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Колишній прем'єр-міністр та його дружина встановлюють "зникаючий" басейн у стилі Джеймса Бонда вартістю 500 000 фунтів стерлінгів у своєму заміському особняку I категорії вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів, що є пам'яткою архітектури

- пише видання.

За чутками й 72-річний сер Тоні, і його 70-річна дружина Шері є завзятими плавцями, і у 2008 році вони створили басейн для тренувань вартістю 30 тисяч фунтів стерлінгів на задньому дворі свого просторого будинку в Воттон-Хаус, поблизу Ейлсбері, графство Бакінгемшир.

Тепер джерела повідомили виданню The Mail on Sunday, що подружжя Блерів звернулося до фахівців Twinscape з проханням встановити високотехнологічну рухому підлогу, виготовлену на замовлення, щоб створити "зникаючий басейн".

Вважається, що його вартість становить близько 500 тисяч фунтів стерлінгів. Компанія Twinscape, що базується в Іпсвічі, називає себе "провідним піонером галузі в галузі гідропідлог", за допомогою яких дно басейну підіймається або опускається одним натисканням кнопки.

За допомогою панелі керування або сенсорного екрана власник може наказати підлозі опуститися, перетворивши прогулянкову зону на басейн за лічені хвилини.

На запитання про те, чи було отримано дозвіл на будівництво басейну, Рада Бакінгемширу відповіла, що не може коментувати окремі випадки. Згідно з вебсайтом ради, остання заявка на планування стосувалася "встановлення або збереження встановленої над землею електричної лінії" в будиночку біля басейну, і її було схвалено цього місяця.

Речник сера Тоні сказав:

Вони модифікують критий басейн, для чого не потрібен дозвіл на будівництво, і змінюють покриття з ручного на автоматичне

 - пояснив представник Тоні Блера. 

Доповнення

З моменту, як Тоні залишив посаду у 2007 році, Блери накопичили величезний портфель нерухомості, включаючи близько 40 будинків та квартир вартістю близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тоні кілька років працював посланцем на Близькому Сході після відходу з Даунінг-стріт, але звільнився у 2015 році. Він заснував Інститут глобальних змін імені Тоні Блера, який консультує міжнародних клієнтів з питань стратегії, політики та реалізації, і вважається, що він заробляє до 200 тисяч фунтів стерлінгів за раз як основний доповідач.

Але статки сера Тоні значно менші порівняно з багатством його старшого сина-бізнесмена Юена, 41 року, чиї статки, за даними The Sunday Times Rich List, оцінюються в 350 мільйонів фунтів стерлінгів і який володіє п'ятиповерховим таунхаусом вартістю 22 мільйони фунтів стерлінгів у Західному Лондоні, де також є басейн.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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