Сумская община под ударом дронов: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и раненый

российские беспилотники атаковали Сумскую общину: один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света. Кроме того, во время обстрела возле Стецковки погиб 57-летний местный житель, его брат получил ранения. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Сумская община под атакой вражеских БпЛА. В течение дня фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлетах к городу. Один из БпЛА попал в объект критической инфраструктуры. Часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведен на резервное электропитание - говорится в сообщении.

Указано, что специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий атаки. В то же время около 15:40 на дороге на территории Стецковского старостата произошел обстрел.

Двое братьев ехали на мотоблоке в направлении Хотинской общины, когда их атаковал вражеский дрон. Погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранение, ему оказывается медицинская помощь - добавили в ОВА.

Напомним

Ранее УНН писал, что 12 июля российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Сумской общине, в результате чего погибли двое гражданских. Удар пришелся на одно из сел Великочернеччинского старостата, вызвав разрушение домов.