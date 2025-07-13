Сумская община под ударом дронов: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и раненый

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
Эксклюзив
13 июля, 06:45 • 13814 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 45995 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 73031 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 93908 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 91327 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 81259 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 218600 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 215157 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 166354 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 108219 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.2м/с
34%
751мм
Популярные новости
Силы обороны сбили 20 вражеских БпЛА в разных уголках Украины, также десятки дронов-имитаторов потеряны13 июля, 07:38 • 6688 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 11056 просмотра
Россия выпустила по Украине более 3000 ударных средств за неделю - Зеленский13 июля, 09:32 • 5122 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода10:58 • 9432 просмотра
Украину накроет волна жары: ожидается +35 и более в течение следующих недель11:32 • 12473 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 218600 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 215157 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 198330 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 219518 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 249012 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода10:58 • 9490 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 11120 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 91327 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 66547 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 70515 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Сумская община под ударом дронов: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и раненый

Киев • УНН

 • 710 просмотра

российские беспилотники атаковали Сумскую общину, один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, оставив часть города без света. Во время обстрела возле Стецковки погиб 57-летний мужчина, его брат ранен.

Сумская община под ударом дронов: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и раненый

российские беспилотники атаковали Сумскую общину: один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света. Кроме того, во время обстрела возле Стецковки погиб 57-летний местный житель, его брат получил ранения. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Сумская община под атакой вражеских БпЛА. В течение дня фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлетах к городу. Один из БпЛА попал в объект критической инфраструктуры. Часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведен на резервное электропитание

- говорится в сообщении.

Указано, что специалисты оперативно работают над ликвидацией последствий атаки. В то же время около 15:40 на дороге на территории Стецковского старостата произошел обстрел.

Двое братьев ехали на мотоблоке в направлении Хотинской общины, когда их атаковал вражеский дрон. Погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранение, ему оказывается медицинская помощь

 - добавили в ОВА.

Напомним

Ранее УНН писал, что 12 июля российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Сумской общине, в результате чего погибли двое гражданских. Удар пришелся на одно из сел Великочернеччинского старостата, вызвав разрушение домов.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Сумы
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9