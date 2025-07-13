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Сумська громада під ударом дронів: пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є загиблий і поранений

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Російські безпілотники атакували Сумську громаду, один з дронів влучив в об'єкт критичної інфраструктури, залишивши частину міста без світла. Під час обстрілу біля Стецьківки загинув 57-річний чоловік, його брат поранений.

Сумська громада під ударом дронів: пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є загиблий і поранений

російські безпілотники атакували Сумську громаду: один із дронів влучив в обʼєкт критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла. Крім того, під час обстрілу біля Стецьківки загинув 57-річний місцевий житель, його брат отримав поранення. Спеціалісти працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров передає УНН.

Деталі

Сумська громада під атакою ворожих БпЛА. Протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста. Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення

- йдеться у дописі.

Вказано, що фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки. Водночас близько 15:40 на дорозі на території Стецьківського старостату стався обстріл.

Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон. Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога

 - додали в ОВА.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що 12 липня російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Сумській громаді, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Удар припав на одне з сіл Великочернеччинського старостату, спричинивши руйнування будинків.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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