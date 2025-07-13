Сумська громада під ударом дронів: пошкоджено обʼєкт інфраструктури, є загиблий і поранений

російські безпілотники атакували Сумську громаду: один із дронів влучив в обʼєкт критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла. Крім того, під час обстрілу біля Стецьківки загинув 57-річний місцевий житель, його брат отримав поранення. Спеціалісти працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров передає УНН.

Сумська громада під атакою ворожих БпЛА. Протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста. Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення