рф завдала авіаудару по Сумській громаді, двоє людей загинули

Російські війська вдарили КАБами по громаді Сумщини. Унаслідок авіаудару загинули двоє цивільних. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади. Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату - каже Григоров.

Руйнувань та пошкоджень зазнали будинки. Наслідки атаки уточнюються. На місці події працюють необхідні служби.

Нагадаємо

За перше півріччя 2025 року в Сумах пошкоджено 161 багатоквартирний будинок, тоді як за весь 2024 рік — 19. Загалом з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2025 року в Сумах зафіксовано 142 загиблих та 1460 пошкоджених будівель.