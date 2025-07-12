рф завдала авіаудару по Сумській громаді, двоє людей загинули
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Сумській громаді, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Удар припав на одне з сіл Великочернеччинського старостату, спричинивши руйнування будинків.
Російські війська вдарили КАБами по громаді Сумщини. Унаслідок авіаудару загинули двоє цивільних. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.
Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади. Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату
Руйнувань та пошкоджень зазнали будинки. Наслідки атаки уточнюються. На місці події працюють необхідні служби.
Нагадаємо
За перше півріччя 2025 року в Сумах пошкоджено 161 багатоквартирний будинок, тоді як за весь 2024 рік — 19. Загалом з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2025 року в Сумах зафіксовано 142 загиблих та 1460 пошкоджених будівель.