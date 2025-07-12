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РФ нанесла авиаудар по Сумской общине, два человека погибли

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Сумской общине, в результате чего погибли двое гражданских. Удар пришелся на одно из сел Великочернеччинского старостата, вызвав разрушение домов.

РФ нанесла авиаудар по Сумской общине, два человека погибли

Российские войска ударили КАБами по общине Сумщины. В результате авиаудара погибли двое гражданских. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Около 13:00 враг нанес удар по территории Сумской общины. Предварительно, в результате удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочернеччинского старостата

- говорит Григоров.

Разрушениям и повреждениям подверглись дома. Последствия атаки уточняются. На месте происшествия работают необходимые службы.

Напомним

За первое полугодие 2025 года в Сумах поврежден 161 многоквартирный дом, тогда как за весь 2024 год — 19. Всего с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2025 года в Сумах зафиксировано 142 погибших и 1460 поврежденных зданий.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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