РФ нанесла авиаудар по Сумской общине, два человека погибли

Российские войска ударили КАБами по общине Сумщины. В результате авиаудара погибли двое гражданских. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Около 13:00 враг нанес удар по территории Сумской общины. Предварительно, в результате удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочернеччинского старостата - говорит Григоров.

Разрушениям и повреждениям подверглись дома. Последствия атаки уточняются. На месте происшествия работают необходимые службы.

Напомним

За первое полугодие 2025 года в Сумах поврежден 161 многоквартирный дом, тогда как за весь 2024 год — 19. Всего с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2025 года в Сумах зафиксировано 142 погибших и 1460 поврежденных зданий.