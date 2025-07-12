РФ нанесла авиаудар по Сумской общине, два человека погибли
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Сумской общине, в результате чего погибли двое гражданских. Удар пришелся на одно из сел Великочернеччинского старостата, вызвав разрушение домов.
Российские войска ударили КАБами по общине Сумщины. В результате авиаудара погибли двое гражданских. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Около 13:00 враг нанес удар по территории Сумской общины. Предварительно, в результате удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочернеччинского старостата
Разрушениям и повреждениям подверглись дома. Последствия атаки уточняются. На месте происшествия работают необходимые службы.
Напомним
За первое полугодие 2025 года в Сумах поврежден 161 многоквартирный дом, тогда как за весь 2024 год — 19. Всего с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2025 года в Сумах зафиксировано 142 погибших и 1460 поврежденных зданий.