У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік
Київ • УНН
За перше півріччя 2025 року в Сумах пошкоджено 161 багатоквартирний будинок, тоді як за весь 2024 рік — 19. Загалом з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2025 року в Сумах зафіксовано 142 загиблих та 1460 пошкоджених будівель.
За пів року 2025 у Сумах через агресію рф було пошкоджено понад 160 багатоквартирних будинків, тоді як торік - 19. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Сумській міській раді.
Пошкодження та руйнування будинків в Сумах
У 2024 році пошкоджено домогосподарств всього 2013, з них:
- приватні житлові будинки - 378;
- квартири – 1651;
- багатоквартирні будинки – 19.
Зруйновано домогосподарств всього 51, з них:
- приватні житлові будинки -5;
- квартири - 46;
- багатоквартирні будинки - 1.
У 2025 році пошкоджено домогосподарств всього 1870, з них:
- приватні житлові будинки - 226;
- квартири – 1483;
- багатоквартирні будинки – 161.
Зруйновано домогосподарств всього 9, з них:
• приватні житлові будинки - 3;
• квартири - 28;
• багатоквартирні будинки – 1.
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За інформацією управління муніципальної безпеки Сумської міської ради, повідомляється, що виконавчими органами Сумської міської ради в результаті військової агресії російської федерації проти України з 24.02.2022 по 24.06.2025 на території Сумської міської територіальної громади зафіксовано:
- кількість загиблих людей - 142;
- кількість пошкоджених будівель всього - 1460, з них:
- пошкоджених житлових будинків багатоквартирних - 293;
- пошкоджених житлових будинків приватних - 868;
- інші будівлі – 299.
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Заклади охорони здоров'я
В Управлінні охорони здоров'я Сумської міської ради УНН повідомили, що станом на 1 липня 2025 року починаючи з 24 лютого 2022 року в результаті збройної агресії рф проти України пошкоджено 16 будівель в 6 підпорядкованих лікувальних закладів Управлінню.
Зниклі безвісти
У Департаменті соціального захисту населення (ДСЗН СМР) Сумської міської ради повідомили УНН у відповідь на запит, що в межах наданих повноважень департаменту щодо надання кількості загиблих цивільних осіб у місті Суми повідомляють, що починаючи з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2025 року з питання отримання матеріальної допомоги сімʼям, члени яких загинули / були визнані в установленому законодавством порядку безвісно відсутніми / оголошені померлими за умови настання таких обставин на території Сумської міської територіальної громади внаслідок повітряних або артилерійських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, до департаменту звернулося 74 сімʼї за 81 загиблого.
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