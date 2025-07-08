У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік

За пів року 2025 у Сумах через агресію рф було пошкоджено понад 160 багатоквартирних будинків, тоді як торік - 19. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Сумській міській раді.

Пошкодження та руйнування будинків в Сумах

У 2024 році пошкоджено домогосподарств всього 2013, з них:

приватні житлові будинки - 378;

квартири – 1651;

багатоквартирні будинки – 19.

Зруйновано домогосподарств всього 51, з них:

приватні житлові будинки -5;

квартири - 46;

багатоквартирні будинки - 1.

У 2025 році пошкоджено домогосподарств всього 1870, з них:

приватні житлові будинки - 226;

квартири – 1483;

багатоквартирні будинки – 161.

Зруйновано домогосподарств всього 9, з них:

• приватні житлові будинки - 3;

• квартири - 28;

• багатоквартирні будинки – 1.

Удар рф по Сумах 3 червня: ГУР встановило причетних російських військових

За інформацією управління муніципальної безпеки Сумської міської ради, повідомляється, що виконавчими органами Сумської міської ради в результаті військової агресії російської федерації проти України з 24.02.2022 по 24.06.2025 на території Сумської міської територіальної громади зафіксовано:

кількість загиблих людей - 142;

﻿﻿﻿кількість пошкоджених будівель всього - 1460, з них:

- пошкоджених житлових будинків багатоквартирних - 293;

- пошкоджених житлових будинків приватних - 868;

- інші будівлі – 299.

У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних

Заклади охорони здоров'я

В Управлінні охорони здоров'я Сумської міської ради УНН повідомили, що станом на 1 липня 2025 року починаючи з 24 лютого 2022 року в результаті збройної агресії рф проти України пошкоджено 16 будівель в 6 підпорядкованих лікувальних закладів Управлінню.

Зниклі безвісти

У Департаменті соціального захисту населення (ДСЗН СМР) Сумської міської ради повідомили УНН у відповідь на запит, що в межах наданих повноважень департаменту щодо надання кількості загиблих цивільних осіб у місті Суми повідомляють, що починаючи з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2025 року з питання отримання матеріальної допомоги сімʼям, члени яких загинули / були визнані в установленому законодавством порядку безвісно відсутніми / оголошені померлими за умови настання таких обставин на території Сумської міської територіальної громади внаслідок повітряних або артилерійських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, до департаменту звернулося 74 сімʼї за 81 загиблого.

За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік