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У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік

Київ • УНН

 • 10427 перегляди

За перше півріччя 2025 року в Сумах пошкоджено 161 багатоквартирний будинок, тоді як за весь 2024 рік — 19. Загалом з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2025 року в Сумах зафіксовано 142 загиблих та 1460 пошкоджених будівель.

У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік

За пів року 2025 у Сумах через агресію рф було пошкоджено понад 160 багатоквартирних будинків, тоді як торік - 19. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Сумській міській раді.  

Пошкодження та руйнування будинків в Сумах

У 2024 році пошкоджено домогосподарств всього 2013, з них:

  • приватні житлові будинки - 378;
    • квартири – 1651;
      • багатоквартирні будинки – 19.

        Зруйновано домогосподарств всього 51, з них:

        • приватні житлові будинки -5;
          • квартири - 46;
            • багатоквартирні будинки - 1.

              У 2025 році пошкоджено домогосподарств всього 1870, з них:

              • приватні житлові будинки - 226;
                • квартири – 1483;
                  • багатоквартирні будинки – 161.

                    Зруйновано домогосподарств всього 9, з них:

                    •    приватні житлові будинки - 3;

                    •   квартири - 28;

                    •    багатоквартирні будинки – 1.

                    Удар рф по Сумах 3 червня: ГУР встановило причетних російських військових01.07.25, 14:23 • 1625 переглядiв

                    За інформацією управління муніципальної безпеки Сумської міської ради, повідомляється, що виконавчими органами Сумської міської ради в результаті військової агресії російської федерації проти України з 24.02.2022 по 24.06.2025 на території Сумської міської територіальної громади зафіксовано:

                    • кількість загиблих людей - 142;
                      • ﻿﻿﻿кількість пошкоджених будівель всього - 1460, з них:

                        -     пошкоджених житлових будинків багатоквартирних - 293;

                        -     пошкоджених житлових будинків приватних - 868;

                        -     інші будівлі – 299.

                        У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних03.07.25, 15:41 • 80413 переглядiв

                        Заклади охорони здоров'я

                        В Управлінні охорони здоров'я Сумської міської ради УНН повідомили, що станом на 1 липня 2025 року починаючи з 24 лютого 2022 року в результаті збройної агресії рф проти України пошкоджено 16 будівель в 6 підпорядкованих лікувальних закладів Управлінню.

                        Зниклі безвісти

                        У Департаменті соціального захисту населення (ДСЗН СМР) Сумської міської ради повідомили УНН у відповідь на запит, що в межах наданих повноважень департаменту щодо надання кількості загиблих цивільних осіб у місті Суми повідомляють, що починаючи з 24 лютого 2022 року  по 24 червня 2025 року  з питання отримання матеріальної допомоги сімʼям, члени яких загинули / були визнані в установленому законодавством порядку безвісно відсутніми / оголошені померлими за умови настання таких обставин на території Сумської міської територіальної громади внаслідок повітряних або артилерійських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, до департаменту звернулося 74 сімʼї за 81 загиблого.

                        За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік03.07.25, 17:02 • 198070 переглядiв

                        Анна Мурашко

                        Анна Мурашко

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                        Gas TTF
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