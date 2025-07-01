Удар рф по Сумах 3 червня: ГУР встановило причетних російських військових
Київ • УНН
ГУР МО України встановило російських військових 30-го мотострілецького полку, причетних до обстрілу Сум 3 червня 2025 року з РСЗВ БМ-21 "Град". Внаслідок атаки загинули шестеро людей, 29 отримали поранення, серед них троє дітей.
Воєнна розвідка України встановила російських військових, причетних до ракетного удару по місту Суми, внаслідок якого загинули шестеро людей, повідомили у ГУР Міноборони у вівторок, пише УНН.
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"Головне управління розвідки Міноборони України встановило російських військових, причетних до обстрілу Сум 3 червня 2025 року, внаслідок чого шестеро людей загинули, ще 29 дістали поранення. За інформацією ГУР МО України, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162)", - повідомили у ГУР.
Як вказали у розвідці, "вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області".
"Безпосередньо до злочинного удару по місту Суми причетні наступні військовослужбовці 30-го полку: Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30 мотострілецького полку, підполковник; Волобуєв Дмитро Олександрович, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку, капітан", - повідомили у ГУР.
За даними ГУР, "командирами розрахунків РСЗВ БМ-21 "Град" артилерійської батареї 30 мотострілецького полку на момент удару були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.".
Доповнення
3 червня 2025 року о 9:20 російські війська обстріляли з РСЗВ БМ-21 "Град" Суми, як вказали у ГУР, зафіксовано вісім влучань, пошкоджено 16 будівель, з яких 15 - багатоквартирні та приватні житлові будинки, клінічна лікарня № 4, залізничні колії. Серед поранених - три дитини, найменшій з яких три роки.
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