Удар рф по Сумах 3 червня: ГУР встановило причетних російських військових

Воєнна розвідка України встановила російських військових, причетних до ракетного удару по місту Суми, внаслідок якого загинули шестеро людей, повідомили у ГУР Міноборони у вівторок, пише УНН.

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"Головне управління розвідки Міноборони України встановило російських військових, причетних до обстрілу Сум 3 червня 2025 року, внаслідок чого шестеро людей загинули, ще 29 дістали поранення. За інформацією ГУР МО України, до артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею РСЗВ БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162)", - повідомили у ГУР.

Як вказали у розвідці, "вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області".

"Безпосередньо до злочинного удару по місту Суми причетні наступні військовослужбовці 30-го полку: Гарнаєв Дамір Жафярович, начальник артилерії 30 мотострілецького полку, підполковник; Волобуєв Дмитро Олександрович, командир реактивної артилерійської батареї 30 мотострілецького полку, капітан", - повідомили у ГУР.

За даними ГУР, "командирами розрахунків РСЗВ БМ-21 "Град" артилерійської батареї 30 мотострілецького полку на момент удару були сержант Іванов А.О. та рядовий Панченко С.А.".

Доповнення

3 червня 2025 року о 9:20 російські війська обстріляли з РСЗВ БМ-21 "Град" Суми, як вказали у ГУР, зафіксовано вісім влучань, пошкоджено 16 будівель, з яких 15 - багатоквартирні та приватні житлові будинки, клінічна лікарня № 4, залізничні колії. Серед поранених - три дитини, найменшій з яких три роки.

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