Удар РФ по Сумам 3 июня: ГУР установило причастных российских военных

Военная разведка Украины установила российских военных, причастных к ракетному удару по городу Сумы, в результате которого погибли шесть человек, сообщили в ГУР Минобороны во вторник, пишет УНН.

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"Главное управление разведки Минобороны Украины установило российских военных, причастных к обстрелу Сум 3 июня 2025 года, в результате чего шестеро людей погибли, еще 29 получили ранения. По информации ГУР МО Украины, для артиллерийского обстрела агрессор применил реактивную батарею РСЗО БМ-21 "Град" 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162)", - сообщили в ГУР.

Как указали в разведке, "огневые позиции полка были расположены в районе села Апанасовка Курской области".

"Непосредственно к преступному удару по городу Сумы причастны следующие военнослужащие 30-го полка: Гарнаев Дамир Жафярович, начальник артиллерии 30 мотострелкового полка, подполковник; Волобуев Дмитрий Александрович, командир реактивной артиллерийской батареи 30 мотострелкового полка, капитан", - сообщили в ГУР.

По данным ГУР, "командирами расчетов РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийской батареи 30 мотострелкового полка на момент удара были сержант Иванов А.О. и рядовой Панченко С.А.".

Дополнение

3 июня 2025 года в 9:20 российские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" Сумы, как указали в ГУР, зафиксировано восемь попаданий, повреждено 16 зданий, из которых 15 - многоквартирные и частные жилые дома, клиническая больница № 4, железнодорожные пути. Среди раненых - три ребенка, самому младшему из которых три года.

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