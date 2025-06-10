Атака рф на Сумы 3 июня: умер раненый 17-летний парень

В больнице скончался 17-летний парень, пострадавший во время атаки российских войск на Сумы 3 июня, количество погибших возросло до 6, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров во вторник в Telegram, пишет УНН.

В больнице скончался 17-летний парень, пострадавший в результате вражеского обстрела Сум 3 июня. Почти неделю врачи боролись за его жизнь… Количество погибших в результате той атаки возросло до 6 человек - написал Григоров.

"россия в очередной раз целится в самое ценное – наших детей, наше будущее. 17 лет – это только начало жизненного пути. И этот путь был жестоко оборван", - подчеркнул глава ОВА.

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