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Атака рф на Сумы 3 июня: умер раненый 17-летний парень

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

В сумской больнице скончался 17-летний парень, получивший ранения во время обстрела города 3 июня. Количество погибших в результате атаки увеличилось до шести человек.

Атака рф на Сумы 3 июня: умер раненый 17-летний парень

В больнице скончался 17-летний парень, пострадавший во время атаки российских войск на Сумы 3 июня, количество погибших возросло до 6, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров во вторник в Telegram, пишет УНН.

В больнице скончался 17-летний парень, пострадавший в результате вражеского обстрела Сум 3 июня. Почти неделю врачи боролись за его жизнь… Количество погибших в результате той атаки возросло до 6 человек

- написал Григоров.

"россия в очередной раз целится в самое ценное – наших детей, наше будущее. 17 лет – это только начало жизненного пути. И этот путь был жестоко оборван", - подчеркнул глава ОВА.

Работали одновременно на семи разных локациях: спасатели завершили работы на местах вражеских ударов в Сумах 03.06.25, 19:18 • 3646 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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