Работали одновременно на семи разных локациях: спасатели завершили работы на местах вражеских ударов в Сумах
Киев • УНН
В Сумах спасатели завершили работы на местах вражеских ударов. К сожалению, в результате обстрела погибли 4 человека, 28 получили ранения, среди которых трое детей.
В Сумах спасатели завершили работы на местах, по которым российские захватчики нанесли удары. В результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли четыре человека, а 28 получили ранения, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели завершили работы на местах вражеских ударов в Сумах. Чрезвычайники работали одновременно на семи разных локациях
Сообщается, что в поврежденных домах сотрудники ГСЧС временно восстанавливали выбитые окна и кровлю в многоэтажке.
Также саперы ГСЧС обследовали территории, по которым был нанесен удар, и изъяли остатки взрывоопасных предметов. Кроме того, психологи и медики ГСЧС оказывали всю необходимую помощь и поддержку гражданам.
К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей
Напомним
3 июня россия ударила по Сумам. Известно о трех погибших. 28 человек обратились за медицинской помощью, одна женщина умерла в больнице.
В Сумах и городской общине 4 июня объявлен Днем траура по жертвам очередной атаки оккупантов.