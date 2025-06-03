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Нью-Йорк Таймс

Работали одновременно на семи разных локациях: спасатели завершили работы на местах вражеских ударов в Сумах

Киев • УНН

 • 342 просмотра

В Сумах спасатели завершили работы на местах вражеских ударов. К сожалению, в результате обстрела погибли 4 человека, 28 получили ранения, среди которых трое детей.

Работали одновременно на семи разных локациях: спасатели завершили работы на местах вражеских ударов в Сумах

В Сумах спасатели завершили работы на местах, по которым российские захватчики нанесли удары. В результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли четыре человека, а 28 получили ранения, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели завершили работы на местах вражеских ударов в Сумах. Чрезвычайники работали одновременно на семи разных локациях 

- говорится в сообщении ГСЧС.

Сообщается, что в поврежденных домах сотрудники ГСЧС временно восстанавливали выбитые окна и кровлю в многоэтажке.

Также саперы ГСЧС обследовали территории, по которым был нанесен удар, и изъяли остатки взрывоопасных предметов. Кроме того, психологи и медики ГСЧС оказывали всю необходимую помощь и поддержку гражданам.

К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей 

- говорится в сообщении.

Напомним

3 июня россия ударила по Сумам. Известно о трех погибших. 28 человек обратились за медицинской помощью, одна женщина умерла в больнице.

В Сумах и городской общине 4 июня объявлен Днем траура по жертвам очередной атаки оккупантов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаКриминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Сумы
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