У Сумах кількість жертв атаки рф зросла до чотирьох: помер 43-річний чоловік
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Суми кількість загиблих зросла до чотирьох. У лікарні помер 43-річний чоловік, його 7-річна донька важко поранена.
У результаті атаки рф кількість жертв у Сумах зросла до чотирьох. Про це повідомив в.о. голови Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.
У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька — важкопоранена, лікарі борються за її життя. Загальна кількість загиблих зросла до чотирьох
"росія знову вдається до звірств": посол ЄС відреагувала на удар рф по Сумах03.06.25, 15:43 • 1352 перегляди
Нагадаємо
3 червня росія вдарила по Сумах. Відомо про трьох загиблих. 25 людей звернулися за медичною допомогою, одна жінка померла в лікарні.
У Сумах та міській громаді 4 червня оголошено Днем жалоби за жертвами чергової атаки окупантів.