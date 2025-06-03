У Сумах кількість жертв атаки рф зросла до чотирьох: помер 43-річний чоловік

У результаті атаки рф кількість жертв у Сумах зросла до чотирьох. Про це повідомив в.о. голови Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька — важкопоранена, лікарі борються за її життя. Загальна кількість загиблих зросла до чотирьох - повідомив Кобзар.

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Нагадаємо

3 червня росія вдарила по Сумах. Відомо про трьох загиблих. 25 людей звернулися за медичною допомогою, одна жінка померла в лікарні.

У Сумах та міській громаді 4 червня оголошено Днем жалоби за жертвами чергової атаки окупантів.