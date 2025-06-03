У Сумах оголосили жалобу за жертвами атаки рф
Київ • УНН
У Сумах та всій міській громаді 4 червня оголошено Днем жалоби через смертельну атаку рф. Ворог обстріляв місто, влучивши в автівки та околиці, вбивши трьох людей та поранивши понад 20.
У Сумах та всій Сумській громаді у середу, 4 червня, оголошено Днем жалоби за жертвами смертоносної атаки рф на місто, повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, пише УНН.
У зв’язку з трагедією, що сталася 3 червня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми та призвела до загибелі людей. 4 червня оголошено Днем жалоби у Сумській міській територіальній громаді. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих
Доповнення
3 червня, за даними прокуратури, о 09:18 окупанти обстріляли місто Суми. Поцілили в автівки, які рухались по дорозі в середмісті Сум. Ще декілька ударів - по околиці міста.
Унаслідок атаки ворога станом на 11:30 було відомо про трьох загиблих. Понад 20 людей поранено, серед них діти.
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