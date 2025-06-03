У Сумах оголосили жалобу за жертвами атаки рф

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
Ексклюзив
08:15 • 22506 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
07:51 • 46068 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
06:00 • 29059 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 87936 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 90832 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 110334 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 118339 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 208435 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 168994 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 164288 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
54%
749мм
Популярнi новини

ISW: Відмова рф надати проєкт "меморандуму" до зустрічі у Стамбулі зірвала переговори

3 червня, 01:38 • 43075 перегляди

Привласнила понад 400 тисяч: на Дніпропетровщині судитимуть директорку навчального закладу

3 червня, 02:10 • 28806 перегляди

У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА

3 червня, 02:41 • 31886 перегляди

"Меморандум" про мир від рф: російські ЗМІ оприлюднили повний список "хотєлок" кремля

3 червня, 03:12 • 35304 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 33576 перегляди
Публікації

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

07:51 • 46068 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 35261 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 18:59 • 87936 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 208435 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 365187 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кім

Рустем Умєров

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Суми

Чернігів

Реклама
УНН Lite

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

07:52 • 12397 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

07:15 • 14777 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

06:54 • 13558 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 140858 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 146593 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Х-47М2 «Кинджал»

Ту-95

Туполєв Ту-22М

МіГ-31

У Сумах оголосили жалобу за жертвами атаки рф

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

У Сумах та всій міській громаді 4 червня оголошено Днем жалоби через смертельну атаку рф. Ворог обстріляв місто, влучивши в автівки та околиці, вбивши трьох людей та поранивши понад 20.

У Сумах оголосили жалобу за жертвами атаки рф

У Сумах та всій Сумській громаді у середу, 4 червня, оголошено Днем жалоби за жертвами смертоносної атаки рф на місто, повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, пише УНН.

У зв’язку з трагедією, що сталася 3 червня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми та призвела до загибелі людей. 4 червня оголошено Днем жалоби у Сумській міській територіальній громаді. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих

- написав Кобзар.

Доповнення

3 червня, за даними прокуратури, о 09:18 окупанти обстріляли місто Суми. Поцілили в автівки, які рухались по дорозі в середмісті Сум. Ще декілька ударів - по околиці міста.

Унаслідок атаки ворога станом на 11:30 було відомо про трьох загиблих. Понад 20 людей поранено, серед них діти.

Зеленський про удар рф по Сумах з РСЗВ: очевидно, без рішучих кроків США, Європи і світу путін не погодиться навіть на припинення вогню03.06.25, 11:29 • 1454 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Суми
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9