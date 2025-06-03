В Сумах объявили траур по жертвам атаки рф

В Сумах и всей Сумской громаде в среду, 4 июня, объявлен Днем траура по жертвам смертоносной атаки рф на город, сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, пишет УНН.

В связи с трагедией, произошедшей 3 июня 2025 года в результате вражеской атаки на город Сумы и приведшей к гибели людей. 4 июня объявлено Днем траура в Сумской городской территориальной громаде. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших - написал Кобзарь.

Дополнение

3 июня, по данным прокуратуры, в 09:18 оккупанты обстреляли город Сумы. Попали в автомобили, которые двигались по дороге в центре Сум. Еще несколько ударов - по окраине города.

В результате атаки врага по состоянию на 11:30 было известно о трех погибших. Более 20 человек ранены, среди них дети.

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