Зеленский об ударе рф по Сумам из РСЗО: очевидно, без решительных шагов США, Европы и мира путин не согласится даже на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку на Сумы, сообщив, что враг ударил из РСЗО, и указав, что очевидно, что без давления мира, без решительных шагов США, Европы и всех в мире, кто имеет силу, "путин не согласится даже на прекращение огня", пишет УНН.

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"россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам – из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, известно о "по меньшей мере одном неразорвавшемся снаряде РСЗО". "Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну", - отметил Президент.

Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, путин не согласится даже на прекращение огня. Ни одного дня россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Каждый день россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь защите жизни украинцев - подчеркнул Зеленский.

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