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В Сумах атака рф унесла жизни уже 3 человек

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

В результате российской атаки в Сумах количество погибших возросло до трех человек. Также известно о 20 раненых, среди которых двое детей.

В Сумах атака рф унесла жизни уже 3 человек

В Сумах из-за атаки рф количество погибших возросло до трех человек, 20 раненых, среди которых двое детей, сообщил во вторник председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко, пишет УНН.

Количество погибших увеличилось до 3 человек. Известно о 20 раненых, из них двое детей

- написал Кривошеенко.

В результате атаки рф по Сумам два человека погибли, десятки пострадавших03.06.25, 10:39 • 1086 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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