В Сумах атака рф унесла жизни уже 3 человек
Киев • УНН
В результате российской атаки в Сумах количество погибших возросло до трех человек. Также известно о 20 раненых, среди которых двое детей.
В Сумах из-за атаки рф количество погибших возросло до трех человек, 20 раненых, среди которых двое детей, сообщил во вторник председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко, пишет УНН.
Количество погибших увеличилось до 3 человек. Известно о 20 раненых, из них двое детей
В результате атаки рф по Сумам два человека погибли, десятки пострадавших03.06.25, 10:39 • 1086 просмотров