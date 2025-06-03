В Сумах атака рф унесла жизни уже 3 человек

В Сумах из-за атаки рф количество погибших возросло до трех человек, 20 раненых, среди которых двое детей, сообщил во вторник председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко, пишет УНН.

Количество погибших увеличилось до 3 человек. Известно о 20 раненых, из них двое детей - написал Кривошеенко.

В результате атаки рф по Сумам два человека погибли, десятки пострадавших