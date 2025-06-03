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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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08:15 • 5178 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

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У Сумах атака рф забрала життя вже 3 людей

Київ • УНН

 • 1894 перегляди

Внаслідок російської атаки у Сумах кількість загиблих зросла до трьох осіб. Також відомо про 20 поранених, серед яких двоє дітей.

У Сумах атака рф забрала життя вже 3 людей

У Сумах через атаку рф кількість загиблих зросла до трьох осіб, 20 поранених, серед яких двоє дітей, повідомив у вівторок голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, пише УНН.

Кількість загиблих збільшилася до 3 людей. Відомо про 20 поранених, з них двоє дітей

- написав Кривошеєнко.

Внаслідок атаки рф по Сумах двоє людей загинули, десятки постраждалих03.06.25, 10:39 • 1382 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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