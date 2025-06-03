У Сумах атака рф забрала життя вже 3 людей

У Сумах через атаку рф кількість загиблих зросла до трьох осіб, 20 поранених, серед яких двоє дітей, повідомив у вівторок голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, пише УНН.

Кількість загиблих збільшилася до 3 людей. Відомо про 20 поранених, з них двоє дітей - написав Кривошеєнко.

Внаслідок атаки рф по Сумах двоє людей загинули, десятки постраждалих