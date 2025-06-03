У Сумах атака рф забрала життя вже 3 людей
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки у Сумах кількість загиблих зросла до трьох осіб. Також відомо про 20 поранених, серед яких двоє дітей.
У Сумах через атаку рф кількість загиблих зросла до трьох осіб, 20 поранених, серед яких двоє дітей, повідомив у вівторок голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, пише УНН.
Кількість загиблих збільшилася до 3 людей. Відомо про 20 поранених, з них двоє дітей
Внаслідок атаки рф по Сумах двоє людей загинули, десятки постраждалих03.06.25, 10:39 • 1382 перегляди