Внаслідок атаки рф по Сумах двоє людей загинули, десятки постраждалих
Київ • УНН
Сьогодні вранці росіяни обстріляли Суми з РСЗВ, влучили в автівки та будинки. Двоє людей загинули, близько 20 отримали поранення, серед них є 17-річна дитина.
Суми під новим ударом загарбників. Наразі відомо про наслідки терору: двоє людей загинули, є поранені і серед них - у важкому стані. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.
Деталі
Близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Сумах Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані. Двоє людей, на жаль, загинули.
За офіційними даними, близько 9 ранку по місту влучили з РСЗВ дальної дії.
В обласному центрі сьогодні було 5 влучань. Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки.
Нагадаємо
Вночі ворог вдарив по Шосткинській громаді, ймовірно БпЛА, пошкоджено будинки. За добу 4 людини поранено внаслідок обстрілів.