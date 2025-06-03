У центрі Сум ворог поцілив в автівки: є загиблий та багато поранених
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу в центрі Сум пошкоджено автомобілі, є інформація про постраждалих. Тип зброї та наслідки атаки з'ясовуються.
Центр Сум зазнав ворожої атаки, загинула одна людина, є багато поранених, повідомили у вівторок у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі
За даними ОВА, тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються.
На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру
Сумщина вночі зазнала дронового удару рф: що відомо03.06.25, 09:14 • 1244 перегляди