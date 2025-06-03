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У центрі Сум ворог поцілив в автівки: є загиблий та багато поранених

Київ • УНН

 • 3444 перегляди

Внаслідок обстрілу в центрі Сум пошкоджено автомобілі, є інформація про постраждалих. Тип зброї та наслідки атаки з'ясовуються.

У центрі Сум ворог поцілив в автівки: є загиблий та багато поранених

Центр Сум зазнав ворожої атаки, загинула одна людина, є багато поранених, повідомили у вівторок у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі

- повідомили спочатку в ОВА.

За даними ОВА, тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються. 

На жаль, внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру

- вказали згодом в ОВА.

Сумщина вночі зазнала дронового удару рф: що відомо03.06.25, 09:14 • 1244 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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