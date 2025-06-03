Сумщина вночі зазнала дронового удару рф: що відомо
Київ • УНН
Вночі ворог вдарив по Шосткинській громаді, ймовірно БпЛА, пошкоджено будинки. За добу 4 людини поранено внаслідок обстрілів, найбільше ударів у Сумському та Шосткинському районах.
У Сумській області вночі російські війська вдарили дроном в одній з громад, є пошкодження будинків та інфраструктури, повідомили у Сумській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.
Уночі ворог завдав удару по території Шосткинської громади. Попередньо, було влучання БпЛА. На щастя, люди не постраждали
Внаслідок атаки рф, як вказано, пошкоджено близько 10 приватних будинків та один багатоповерховий, а також інші обʼєкти інфраструктури.
Триває ліквідація наслідків удару та фіксація пошкоджень.
Ситуація за добу
Внаслідок російських обстрілів території області протягом минулої доби відомо про 4 поранених людей.
"У Шалигинській громаді внаслідок атаки FPV-дрона поранення отримала 1 цивільна особа, 2003 р.н. У Сумській громаді у результаті ракетного удару поранення отримали 2 цивільні особи (1967 та 1981 р.н.). У Ворожбянській громаді через атаку FPV-дрона поранення отримала 1 цивільна особа (рік народження встановлюється)", - повідомили в ОВА.
Протягом доби, з ранку 2 червня до ранку 3 червня, російські війська здійснили майже 150 обстрілів по 47 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та скидання ВОГ з БпЛА: майже 50 скидань ВОГ з БпЛА; понад 20 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у 6 громадах, зокрема, житлові будинки.
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