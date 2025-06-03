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Сумщина вночі зазнала дронового удару рф: що відомо

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Вночі ворог вдарив по Шосткинській громаді, ймовірно БпЛА, пошкоджено будинки. За добу 4 людини поранено внаслідок обстрілів, найбільше ударів у Сумському та Шосткинському районах.

Сумщина вночі зазнала дронового удару рф: що відомо

У Сумській області вночі російські війська вдарили дроном в одній з громад, є пошкодження будинків та інфраструктури, повідомили у Сумській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Уночі ворог завдав удару по території Шосткинської громади. Попередньо, було влучання БпЛА. На щастя, люди не постраждали

- повідомили в ОВА.

Внаслідок атаки рф, як вказано, пошкоджено близько 10 приватних будинків та один багатоповерховий, а також інші обʼєкти інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків удару та фіксація пошкоджень.

Ситуація за добу

Внаслідок російських обстрілів території області протягом минулої доби відомо про 4 поранених людей.

"У Шалигинській громаді внаслідок атаки FPV-дрона поранення отримала 1 цивільна особа, 2003 р.н. У Сумській громаді у результаті ракетного удару поранення отримали 2 цивільні особи (1967 та 1981 р.н.). У Ворожбянській громаді через атаку FPV-дрона поранення отримала 1 цивільна особа (рік народження встановлюється)", - повідомили в ОВА.

Протягом доби, з ранку 2 червня до ранку 3 червня, російські війська здійснили майже 150 обстрілів по 47 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та скидання ВОГ з БпЛА: майже 50 скидань ВОГ з БпЛА; понад 20 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари БпЛА, FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у 6 громадах, зокрема, житлові будинки.

У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА03.06.25, 05:41 • 12614 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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