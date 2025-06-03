У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА

Кількість поранених унаслідок нічної атаки по Чернігову зросла до чотирьох. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує УНН.

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За його словами, постраждали 4 людини: дві жінки та два чоловіки.

Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі постраждалі перебувають у медичних закладах - уточнив Брижинський.

Він також розповів, що в результаті нічної атаки згорів приватний будинок, крім того, було пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство.

Нагадаємо

В Чернігові в ніч на вівторок, 3 червня, було зафіксовано влучання "Шахеда", внаслідок якого є жертви. Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, влучання сталося у приватному секторі міста.

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