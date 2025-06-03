У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки по Чернігову постраждали чотири людини, серед яких дві жінки та двоє чоловіків, останні отримали тяжкі поранення. Згорів приватний будинок, пошкоджено багато будівель.
Кількість поранених унаслідок нічної атаки по Чернігову зросла до чотирьох. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує УНН.
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За його словами, постраждали 4 людини: дві жінки та два чоловіки.
Чоловіки отримали тяжкі поранення. Усі постраждалі перебувають у медичних закладах
Він також розповів, що в результаті нічної атаки згорів приватний будинок, крім того, було пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство.
Нагадаємо
В Чернігові в ніч на вівторок, 3 червня, було зафіксовано влучання "Шахеда", внаслідок якого є жертви. Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, влучання сталося у приватному секторі міста.
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