В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

Количество раненых в результате ночной атаки по Чернигову возросло до четырех. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует УНН.

Детали

По его словам, пострадали 4 человека: две женщины и два мужчины.

Мужчины получили тяжелые ранения. Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях - уточнил Брыжинский.

Он также рассказал, что в результате ночной атаки сгорел частный дом, кроме того, было повреждено многоэтажку, частные дома, учебное заведение и промышленное предприятие.

Напомним

В Чернигове в ночь на вторник, 3 июня, было зафиксировано попадание "Шахеда", в результате которого есть жертвы. Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, попадание произошло в частном секторе города.

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