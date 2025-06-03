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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
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В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

Киев • УНН

 • 2344 просмотра

В результате ночной атаки по Чернигову пострадали четыре человека, среди которых две женщины и двое мужчин, последние получили тяжелые ранения. Сгорел частный дом, повреждены многие здания.

В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

Количество раненых в результате ночной атаки по Чернигову возросло до четырех. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует УНН.

Детали

По его словам, пострадали 4 человека: две женщины и два мужчины.

Мужчины получили тяжелые ранения. Все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях

- уточнил Брыжинский.

Он также рассказал, что в результате ночной атаки сгорел частный дом, кроме того, было повреждено многоэтажку, частные дома, учебное заведение и промышленное предприятие.

Напомним

В Чернигове в ночь на вторник, 3 июня, было зафиксировано попадание "Шахеда", в результате которого есть жертвы. Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, попадание произошло в частном секторе города.

Полтавщина подверглась вражеской атаке: есть повреждения 02.06.25, 16:52 • 1694 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Шахед-136
Чернигов
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