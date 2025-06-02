Полтавщина подверглась вражеской атаке: есть повреждения

2 июня армия рф обстреляла Полтавскую область. В Миргородском районе есть повреждения. В результате вражеской атаки никто не пострадал.

Об этом сообщила Полтавская ОВА, передает УНН.

Детали

Сегодня на Полтавщине работала ПВО. В Миргородском районе в результате падения обломков вражеской ракеты повреждены забор и остекление частного домохозяйства. К счастью, обошлось без жертв - говорится в сообщении.

Напомним

В Полтавском районе вечером 7 мая ПВО работала из-за атаки дронов. Обломки БПЛА повлекли аварийное отключение электроэнергии у более 900 абонентов.