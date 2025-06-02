Полтавщина подверглась вражеской атаке: есть повреждения
Киев • УНН
2 июня российская армия обстреляла Полтавскую область, повреждены забор и остекление частного дома в Миргородском районе. К счастью, жертв нет.
2 июня армия рф обстреляла Полтавскую область. В Миргородском районе есть повреждения. В результате вражеской атаки никто не пострадал.
Об этом сообщила Полтавская ОВА, передает УНН.
Детали
Сегодня на Полтавщине работала ПВО. В Миргородском районе в результате падения обломков вражеской ракеты повреждены забор и остекление частного домохозяйства. К счастью, обошлось без жертв
Напомним
В Полтавском районе вечером 7 мая ПВО работала из-за атаки дронов. Обломки БПЛА повлекли аварийное отключение электроэнергии у более 900 абонентов.