На Полтавщині майже 1000 абонентів залишились без світла після атаки дрона
Київ • УНН
У Полтавському районі ввечері 7 травня ППО працювала через атаку дронів. Уламки БПЛА спричинили аварійне відключення електроенергії у понад 900 абонентів.
Армія рф ввечері 7 травня атакувала Полтавський район безпілотниками. Внаслідок цього понад 900 абонентів залишилася без електроенергії. Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у середу, пише УНН.
Сьогодні ввечері у Полтавському районі працювала ППО. Через падіння уламків БПЛА сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів
Когут повідомив, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо
З вечора 6 травня рф атакувала Україну 187 дронами: 81 знищено, ще 64 - локаційно втрачено. Також було запущено 5 балістичних ракет.