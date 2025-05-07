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На Полтавщині майже 1000 абонентів залишились без світла після атаки дрона

Київ • УНН

 • 480 перегляди

У Полтавському районі ввечері 7 травня ППО працювала через атаку дронів. Уламки БПЛА спричинили аварійне відключення електроенергії у понад 900 абонентів.

На Полтавщині майже 1000 абонентів залишились без світла після атаки дрона

Армія рф ввечері 7 травня атакувала Полтавський район безпілотниками. Внаслідок цього понад 900 абонентів залишилася без електроенергії. Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у середу, пише УНН.

Сьогодні ввечері у Полтавському районі працювала ППО. Через падіння уламків БПЛА сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів

- йдеться у повідомленні.

Когут повідомив, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо

З вечора 6 травня рф атакувала Україну 187 дронами: 81 знищено, ще 64 - локаційно втрачено. Також було запущено 5 балістичних ракет.

Ольга Розгон

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