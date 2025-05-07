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росія з вечора 6 травня атакувала Україну 5 балістичними ракетами та 187 дронами - ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 3320 перегляди

Війська рф запустили по Україні 187 дронів, 81 з яких було знищено, і 5 балістичних ракет, дві з яких збито. Є влучання по будинках та потерпілі.

росія з вечора 6 травня атакувала Україну 5 балістичними ракетами та 187 дронами - ПС ЗСУ

З вечора 6 травня рф атакувала Україну 187 дронами: 81 знищено, ще 64 — локаційно втрачено. Також було запущено 5 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами Ігната, ця атака була нетиповою, через, що тривала у кілька хвиль і почалася з вечора 6 травня. Він зазначив, що росіяни навмисно запускають одночасно як ударні, так і імітаційні дрони, щоб ускладнити роботу ППО і маскувати справжні удари.

Таким чином маємо із 187 загальна кількість БПЛА. 81 ударний дрон знищено, а також локаційно втрачено 64 безпілотники

- сказав Ігнат.

Інформація може уточнюватися, плюс-мінус 1-2 дрона може бути в підсумку зміни

- додав він.

Він зазначив, що були попадання шахедів по будинках, а також є потерпілі.

Крім того, сьогодні застосовувалося також п'ять балістичних ракет, Іскандер-М або ШКМ-23, там вже фахівці, хто буде досліджувати ланки, скажуть пізніше, якого типу ці були ракети

- заявив Ігнат.

За його словами, дві з пʼяти ракет вдалося збити силами ППО, але цього недостатньо, оскільки в Україні досі не вистачає засобів для ефективного перехоплення балістики.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Україну в ніч проти 7 травня, вказавши, що росіяни за ніч випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, і наголосивши, що росія повинна відповідати за те, що робить.

Аліна Волянська

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