Россия с вечера 6 мая атаковала Украину 5 баллистическими ракетами и 187 дронами – ПС ВСУ

Войска рф запустили по Украине 187 дронов, 81 из которых был уничтожен, и 5 баллистических ракет, две из которых сбиты. Есть попадания по домам и пострадавшие.

С вечера 6 мая рф атаковала Украину 187 дронами: 81 уничтожен, еще 64 — локационно потеряны. Также было запущено 5 баллистических ракет. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН. Детали По словам Игната, эта атака была нетипичной, из-за чего продолжалась в несколько волн и началась с вечера 6 мая. Он отметил, что россияне намеренно запускают одновременно как ударные, так и имитационные дроны, чтобы усложнить работу ПВО и маскировать настоящие удары. Таким образом имеем из 187 общее количество БПЛА. 81 ударный дрон уничтожен, а также локационно потеряно 64 беспилотника - сказал Игнат. Информация может уточняться, плюс-минус 1-2 дрона может быть в итоге изменения - добавил он. Он отметил, что были попадания шахедов по домам, а также есть пострадавшие. Кроме того, сегодня применялось также пять баллистических ракет, Искандер-М или ШКМ-23, там уже специалисты, кто будет исследовать звенья, скажут позже, какого типа эти были ракеты - заявил Игнат. По его словам, две из пяти ракет удалось сбить силами ПВО, но этого недостаточно, поскольку в Украине до сих пор не хватает средств для эффективного перехвата баллистики. Напомним Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину в ночь против 7 мая, указав, что россияне за ночь выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, и подчеркнув, что россия должна отвечать за то, что делает.