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Россия с вечера 6 мая атаковала Украину 5 баллистическими ракетами и 187 дронами – ПС ВСУ

Киев • УНН

 • 2374 просмотра

Войска рф запустили по Украине 187 дронов, 81 из которых был уничтожен, и 5 баллистических ракет, две из которых сбиты. Есть попадания по домам и пострадавшие.

Россия с вечера 6 мая атаковала Украину 5 баллистическими ракетами и 187 дронами – ПС ВСУ

С вечера 6 мая рф атаковала Украину 187 дронами: 81 уничтожен, еще 64 — локационно потеряны. Также было запущено 5 баллистических ракет. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам Игната, эта атака была нетипичной, из-за чего продолжалась в несколько волн и началась с вечера 6 мая. Он отметил, что россияне намеренно запускают одновременно как ударные, так и имитационные дроны, чтобы усложнить работу ПВО и маскировать настоящие удары.

Таким образом имеем из 187 общее количество БПЛА. 81 ударный дрон уничтожен, а также локационно потеряно 64 беспилотника

- сказал Игнат.

Информация может уточняться, плюс-минус 1-2 дрона может быть в итоге изменения

- добавил он.

Он отметил, что были попадания шахедов по домам, а также есть пострадавшие.

Кроме того, сегодня применялось также пять баллистических ракет, Искандер-М или ШКМ-23, там уже специалисты, кто будет исследовать звенья, скажут позже, какого типа эти были ракеты

- заявил Игнат.

По его словам, две из пяти ракет удалось сбить силами ПВО, но этого недостаточно, поскольку в Украине до сих пор не хватает средств для эффективного перехвата баллистики.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину в ночь против 7 мая, указав, что россияне за ночь выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, и подчеркнув, что россия должна отвечать за то, что делает.

Алина Волянская

Алина Волянская

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