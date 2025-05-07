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Шахед-136

росіяни випустили по Україні 4 балістичні ракети та 142 дрони: Зеленський відреагував на нічну атаку рф

Київ • УНН

 • 2138 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про масовану атаку рф на Україну. Під ударом були Київ, Запоріжжя, Донеччина, Житомирщина, Херсонщина, Дніпровщина, є жертви.

росіяни випустили по Україні 4 балістичні ракети та 142 дрони: Зеленський відреагував на нічну атаку рф

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Україну, вказавши, що росіяни за ніч випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, і наголосивши, що росія повинна відповідати за те, що робить, пише УНН.

За ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них - "шахеди". Ще десятки безпілотників у нашому небі. Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок - дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі - жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким

- написав Зеленський у соцмережах.

З вечора, зі слів Президента, було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині. Всюди спрацювали рятувальники. Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи, вказав Зеленський.

Тільки відчутне посилення тиску на росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. росія повинна відповідати за те, що робить

- наголосив Президент.

Атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів: пошкоджено бізнес-центр07.05.25, 09:57 • 8926 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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