Россияне выпустили по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона: Зеленский отреагировал на ночную атаку рф
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о массированной атаке рф на Украину. Под ударом были Киев, Запорожье, Донецкая область, Житомирская область, Херсонская область, Днепропетровская область, есть жертвы.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину, указав, что россияне за ночь выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, и подчеркнув, что россия должна отвечать за то, что делает, пишет УНН.
За ночь россияне выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "шахеды". Еще десятки беспилотников в нашем небе. Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро - дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие - женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким
С вечера, по словам Президента, было много ударов по Запорожью, Донецкой области, Житомирской области, Херсонской области, Днепропетровской области. Всюду сработали спасатели. После удара российской баллистикой по Великой Чернетчине в Сумской области россияне начали применять еще и авиабомбы, обстреливали эту местность. Именно тогда, когда продолжались спасательные работы, указал Зеленский.
Только ощутимое усиление давления на россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. россия должна отвечать за то, что делает
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