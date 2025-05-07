Россияне выпустили по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона: Зеленский отреагировал на ночную атаку рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину, указав, что россияне за ночь выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, и подчеркнув, что россия должна отвечать за то, что делает, пишет УНН.

За ночь россияне выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "шахеды". Еще десятки беспилотников в нашем небе. Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро - дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие - женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким