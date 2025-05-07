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Россияне выпустили по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона: Зеленский отреагировал на ночную атаку рф

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

Владимир Зеленский сообщил о массированной атаке рф на Украину. Под ударом были Киев, Запорожье, Донецкая область, Житомирская область, Херсонская область, Днепропетровская область, есть жертвы.

Россияне выпустили по Украине 4 баллистические ракеты и 142 дрона: Зеленский отреагировал на ночную атаку рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину, указав, что россияне за ночь выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, и подчеркнув, что россия должна отвечать за то, что делает, пишет УНН.

За ночь россияне выпустили 4 баллистические ракеты и 142 дрона, половина из них - "шахеды". Еще десятки беспилотников в нашем небе. Дважды под ударами был Киев. Сначала баллистика, на утро - дроны. Сейчас все службы на местах, помогают людям. По состоянию на это время известно о 7 раненых, среди них 4 детей. К сожалению, есть погибшие - женщина и ее сын. Мои соболезнования родным и близким

- написал Зеленский в соцсетях.

С вечера, по словам Президента, было много ударов по Запорожью, Донецкой области, Житомирской области, Херсонской области, Днепропетровской области. Всюду сработали спасатели. После удара российской баллистикой по Великой Чернетчине в Сумской области россияне начали применять еще и авиабомбы, обстреливали эту местность. Именно тогда, когда продолжались спасательные работы, указал Зеленский.

Только ощутимое усиление давления на россию и укрепление санкций могут дать дорогу дипломатии. Любые меры, которые лишат агрессора ресурсов для ведения войны, должны быть применены ради длительного мира. Спасибо партнерам, которые понимают это и помогают. Спасибо каждому, кто помогает Украине с ПВО. россия должна отвечать за то, что делает

- подчеркнул Президент.

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр07.05.25, 09:57 • 6994 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Житомирская область
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