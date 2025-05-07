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В Полтавской области около 1000 абонентов остались без света после атаки дрона

Киев • УНН

 • 358 просмотра

В Полтавском районе вечером 7 мая ПВО работала из-за атаки дронов. Обломки БПЛА повлекли аварийное отключение электроэнергии у более 900 абонентов.

В Полтавской области около 1000 абонентов остались без света после атаки дрона

Армия рф вечером 7 мая атаковала Полтавский район беспилотниками. В результате этого более 900 абонентов остались без электроэнергии. Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в среду, пишет УНН.

Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БПЛА произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 900 бытовых абонентов

- говорится в сообщении.

Когут сообщил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним

С вечера 6 мая рф атаковала Украину 187 дронами: 81 уничтожено, еще 64 - локационно потеряно. Также было запущено 5 баллистических ракет.

Ольга Розгон

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