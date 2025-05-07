В Полтавской области около 1000 абонентов остались без света после атаки дрона
Киев • УНН
В Полтавском районе вечером 7 мая ПВО работала из-за атаки дронов. Обломки БПЛА повлекли аварийное отключение электроэнергии у более 900 абонентов.
Армия рф вечером 7 мая атаковала Полтавский район беспилотниками. В результате этого более 900 абонентов остались без электроэнергии. Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в среду, пишет УНН.
Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. Из-за падения обломков БПЛА произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались более 900 бытовых абонентов
Когут сообщил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним
С вечера 6 мая рф атаковала Украину 187 дронами: 81 уничтожено, еще 64 - локационно потеряно. Также было запущено 5 баллистических ракет.