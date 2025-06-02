Полтавщина зазнала ворожої атаки: є пошкодження

2 червня армія рф обстріляла Полтавську область. У Миргородському районі є пошкодження. Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомила Полтавська ОВА, передає УНН.

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Сьогодні на Полтавщині працювала ППО. У Миргородському районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети пошкоджено паркан та скління приватного домогосподарства. На щастя, обійшлося без жертв - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Полтавському районі ввечері 7 травня ППО працювала через атаку дронів. Уламки БПЛА спричинили аварійне відключення електроенергії у понад 900 абонентів.