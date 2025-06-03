Сумщина ночью подверглась дроновому удару рф: детали
Киев • УНН
Ночью враг ударил по Шосткинской громаде, вероятно БпЛА, повреждены дома. За сутки 4 человека ранены в результате обстрелов, больше всего ударов в Сумском и Шосткинском районах.
В Сумской области ночью российские войска ударили дроном в одной из общин, есть повреждения домов и инфраструктуры, сообщили в Сумской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг нанес удар по территории Шосткинской общины. Предварительно, было попадание БпЛА. К счастью, люди не пострадали
В результате атаки рф, как указано, повреждено около 10 частных домов и один многоэтажный, а также другие объекты инфраструктуры.
Продолжается ликвидация последствий удара и фиксация повреждений.
Ситуация за сутки
В результате российских обстрелов территории области за прошедшие сутки известно о 4 раненых людях.
"В Шалыгинской общине в результате атаки FPV-дрона ранения получил 1 гражданское лицо, 2003 г.р. В Сумской общине в результате ракетного удара ранения получили 2 гражданских лица (1967 и 1981 г.р.). В Ворожбянской общине из-за атаки FPV-дрона ранения получила 1 гражданское лицо (год рождения устанавливается)", - сообщили в ОВА.
В течение суток, с утра 2 июня до утра 3 июня, российские войска осуществили почти 150 обстрелов по 47 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы и сброс ВОГ с БпЛА: почти 50 сбросов ВОГ с БпЛА; более 20 ударов КАБов. Также враг совершил удары БпЛА, FPV-дронами и ракетные удары по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в 6 общинах, в частности, жилые дома.
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