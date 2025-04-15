$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 1956 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 5212 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29610 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160328 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138660 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141606 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136138 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135979 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196703 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77717 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 48390 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 61632 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 68060 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59141 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 39697 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 1884 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 1514 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 17746 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 27382 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59427 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 9280 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13890 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15720 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111314 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112833 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Шостка

Новини по темi

росіяни завдали ракетний удар по Сумщині: пошкоджено багатоповерхівки та об'єкт інфраструктури

У Сумській області зафіксовано ракетний удар по Шосткинській громаді 20 січня. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт, постраждалих немає.

Війна • 20 січня, 10:52 • 27100 перегляди

Армія рф вдарила по Шостці 13 ракетами. Без тепла залишилося понад 40 будинків - ОВА

російські війська випустили 13 ракет по Шостці на Сумщині, пошкодивши 12 багатоповерхівок та три котельні. Через удари 45 будинків залишилися без опалення, також пошкоджено два освітні заклади.

Суспільство • 31 грудня, 10:25 • 24986 перегляди

Армія рф вдарила ракетами по інфраструктурі на Сумщині: що відомо

Внаслідок ракетного удару по Шосткинській громаді пошкоджено 12 багатоповерхівок та 2 освітні заклади. Зруйновано об'єкти інфраструктури, тривають обстріли та працюють рятувальники.

Війна • 31 грудня, 06:59 • 23597 перегляди

Шостка залишилась без тепла після атаки рф - мер

Після атаки російських БпЛА у Шостці на Сумщині припинили роботу більшість котелень. Наразі теплопостачання здійснюється лише від котелень на біопаливі.

Суспільство • 13 листопада, 13:22 • 17464 перегляди

Ворог атакував підрозділ ДСНС у Шостці: 5 рятувальників поранено

Вночі 19 жовтня ворожа авіація атакувала пожежно-рятувальний підрозділ у Шостці. 5 рятувальників поранено, пошкоджено будівлю та 6 одиниць техніки ДСНС.

Суспільство • 19 жовтня, 07:19 • 32518 перегляди

На Сумщині ввели графіки аварійних відключень після нічної атаки рф

У Сумській області введено графіки аварійних відключень електроенергії з 1 по 5 черги. Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.

Суспільство • 19 жовтня, 06:24 • 29608 перегляди

За останній тиждень з прикордонних громад Сумщині евакуювали майже 150 дітей – ОВА

За останній тиждень з прикордонних громад Сумської області евакуйовано 535 осіб, з них 143 дитини. Загалом евакуйовано 36804 особи, з них 6469 дітей, з 34 населених пунктів поблизу кордону.

Суспільство • 13 жовтня, 07:25 • 52883 перегляди

На Сумщині збито 4 "шахеди", через ворожі атаки 20 вибухів за ніч

Вночі росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, зафіксовано 20 вибухів. Внаслідок авіаудару БпЛА "Шахед" по об'єктах критичної інфраструктури знеструмлено три територіальні громади.

Війна • 2 жовтня, 06:59 • 33772 перегляди

Окупанти завдали авіаудару по Сумщині: знеструмлено три громади

Ворожі війська атакували об'єкти критичної інфраструктури в Шосткинському районі Сумської області за допомогою дронів "Шахед". Внаслідок удару знеструмлено Шосткинську, Глухівську та Ямпільську громади.

Суспільство • 1 жовтня, 21:03 • 49269 перегляди

Армія рф скинула 4 КАБи на Сумщину: загинула жінка, двоє поранених

1 жовтня окупанти скинули 4 керовані авіабомби на Есманьську громаду Сумщини. Загинула 45-річна жінка, поранено її 47-річного чоловіка та ще одного цивільного. Ведеться розслідування.

Війна • 1 жовтня, 09:30 • 12739 перегляди

На Сумщині ввели графіки аварійних відключень

НЕК "Укренерго" ввела графіки аварійних відключень у Сумській області о 09:25.

Суспільство • 27 вересня, 06:49 • 15498 перегляди

На Сумщині збито 9 "шахедів", за ніч 15 вибухів від ворожих обстрілів

Вночі на Сумщині збито 9 ворожих "Шахедів". Зафіксовано 15 вибухів від 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області, включаючи удари КАБами, з мінометів, дронами та ракетний удар.

Війна • 24 вересня, 06:29 • 16147 перегляди

російські безпілотники атакували енергооб'єкти на Сумщині

Ворог завдав авіаудару по енергетичним об'єктам Шосткинської громади на Сумщині, використовуючи дрони "Шахед". Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Суспільство • 21 вересня, 20:52 • 19881 перегляди

Із небезпечних районів Сумщини за тиждень евакуювали близько 3800 людей - ОВА

Начальник Сумської ОВА повідомив про евакуацію 3800 людей, включаючи 175 дітей, з небезпечних територій області з 6 серпня. Загалом з початку евакуації вивезено 19800 осіб, у тому числі 2500 дітей.

Суспільство • 12 серпня, 12:56 • 28792 перегляди

росіяни скинули на Сумщину рекордну кількість КАБів: загинула дитина

росія завдала рекордної кількості ударів КАБами по Сумській області, скинувши 56 бомб. У Могриці загинули двоє людей - 22-річний брат і його 6-річна сестра, які відмовились від евакуації.

Війна • 8 серпня, 11:25 • 31747 перегляди

Ворожі обстріли Сумщини: пошкоджено критичну інфраструктуру та транспорт

На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру, будівлю пошти та транспорт. За добу зафіксовано 41 обстріл із 140 вибухами на прикордонних територіях Чернігівської та Сумської областей.

Війна • 4 серпня, 07:16 • 74398 перегляди

Обстріл Сумщини: у Глухові внаслідок атаки рф загинув 14-річний хлопчик

Внаслідок удару РСЗВ по центру Глухова на Сумщині загинув 14-річний хлопець, поранено 12 цивільних. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, магазин та транспортні засоби.

Суспільство • 27 липня, 14:05 • 44226 перегляди

У Сумах відкрився другий в області центр рекрутингу української армії 

У Сумах відкрився другий в області центр рекрутингу української армії. Центр надаватиме консультації бажаючим долучитися до Сил оборони.

Суспільство • 25 липня, 12:45 • 18556 перегляди

Наслідки удару рф: на Сумщині рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури

У Шосткинській громаді Сумської області рятувальники загасили масштабну пожежу після авіаудару РФ по об'єкту критичної інфраструктури. Удар було завдано 23 липня, спричинивши значні руйнування.

Суспільство • 23 липня, 17:28 • 102024 перегляди

Уночі терористи завдали авіаудар по об'єктам критичної інфраструктури Сумщини

Уночі окупанти завдали авіаудару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади Сумської області. Тривають роботи з ліквідації наслідків, попередньо загиблих немає.

Суспільство • 23 липня, 04:05 • 29462 перегляди

росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині

росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району. За добу здійснено 20 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 44 вибухи в шести громадах.

Війна • 21 липня, 06:53 • 35116 перегляди

Пожежу в домогосподарстві на Сумщині гасили 20 тоннами води

У приватному домоволодінні в селі Вороніж Сумської області виникла пожежа, що охопила гараж, літню кухню та підсобні приміщення, яку рятувальники ліквідували, використавши близько 20 тонн води.

Суспільство • 30 червня, 02:43 • 23451 перегляди

Ворог на Сумщині дроном атакували авто поліцейських, є поранений - МВС

У Шосткинському районі Сумської області ворог атакував поліцейський автомобіль за допомогою безпілотника, поранивши місцевого жителя, який проходив повз, в той час як співробітники поліції не постраждали.

Війна • 29 червня, 07:22 • 28801 перегляди

На Сумщині триває евакуація населення з прикордонних районів: в ОВА розповіли подробиці

Евакуація населення з прикордонних районів Сумської області триває з липня минулого року: 28 населених пунктів у п'ятикілометровій прикордонній зоні повністю евакуйовані і знаходяться під контролем Збройних сил України, в інших населених пунктах евакуація триває.

Суспільство • 18 червня, 17:24 • 39604 перегляди

Обмеження електропостачання діють по всій Україні впродовж доби, заплановано значний імпорт - Міненерго

В Україні сьогодні впродовж доби застосовуються обмеження електропостачання, заплановано значний імпорт, через негоду знеструмлено понад 55 тисяч абонентів.

Суспільство • 3 червня, 07:41 • 29082 перегляди

росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури на Сумщині: постраждалих немає

росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області з реактивних систем залпового вогню, повідомлень про жертв серед цивільного населення не надходило.

Війна • 2 червня, 13:48 • 43719 перегляди

На Сумщині дві дівчини стрибнули з 9 поверху: загинули на місці

Дві дівчини у віці 18 і 14 років вистрибнули з 9-го поверху багатоповерхівки в Шостці, Сумська область, і загинули на місці. Їхні мотиви вчинку наразі з'ясовує поліція.

Суспільство • 24 травня, 07:43 • 19392 перегляди

Армія рф з ночі била по Сумщині з артилерії, скинула ВОГ з дрона: 31 вибух

Російські війська вночі та вранці здійснили вже 6 обстрілів Сумської області, зафіксовано 31 вибух.

Війна • 22 травня, 06:30 • 21031 перегляди

Енергетики частково відновили електропостачання на Сумщині

Енергетики відновили електропостачання у Сумському, Роменському та Охтирському районах після того, як вночі 22 травня внаслідок ворожого авіаудару було порушено електропостачання, тоді як у Шосткинському та Конотопському районах тривають роботи з відновлення електропостачання.

Суспільство • 22 травня, 04:11 • 36928 перегляди

Через російську атаку на енергетику Суми залишилися без електроенергії

Через напад Росії на енергетичний сектор місто Суми залишилося без електрики, і в даний час робляться зусилля з відновлення електропостачання та забезпечення електроенергією критично важливих об'єктів інфраструктури в першу чергу.

Суспільство • 22 травня, 01:10 • 28782 перегляди