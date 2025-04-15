Через російську атаку на енергетику Суми залишилися без електроенергії

Через напад Росії на енергетичний сектор місто Суми залишилося без електрики, і в даний час робляться зусилля з відновлення електропостачання та забезпечення електроенергією критично важливих об'єктів інфраструктури в першу чергу.