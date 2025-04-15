У Сумській області зафіксовано ракетний удар по Шосткинській громаді 20 січня. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт, постраждалих немає.
російські війська випустили 13 ракет по Шостці на Сумщині, пошкодивши 12 багатоповерхівок та три котельні. Через удари 45 будинків залишилися без опалення, також пошкоджено два освітні заклади.
Внаслідок ракетного удару по Шосткинській громаді пошкоджено 12 багатоповерхівок та 2 освітні заклади. Зруйновано об'єкти інфраструктури, тривають обстріли та працюють рятувальники.
Після атаки російських БпЛА у Шостці на Сумщині припинили роботу більшість котелень. Наразі теплопостачання здійснюється лише від котелень на біопаливі.
Вночі 19 жовтня ворожа авіація атакувала пожежно-рятувальний підрозділ у Шостці. 5 рятувальників поранено, пошкоджено будівлю та 6 одиниць техніки ДСНС.
У Сумській області введено графіки аварійних відключень електроенергії з 1 по 5 черги. Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.
За останній тиждень з прикордонних громад Сумської області евакуйовано 535 осіб, з них 143 дитини. Загалом евакуйовано 36804 особи, з них 6469 дітей, з 34 населених пунктів поблизу кордону.
Вночі росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, зафіксовано 20 вибухів. Внаслідок авіаудару БпЛА "Шахед" по об'єктах критичної інфраструктури знеструмлено три територіальні громади.
Ворожі війська атакували об'єкти критичної інфраструктури в Шосткинському районі Сумської області за допомогою дронів "Шахед". Внаслідок удару знеструмлено Шосткинську, Глухівську та Ямпільську громади.
1 жовтня окупанти скинули 4 керовані авіабомби на Есманьську громаду Сумщини. Загинула 45-річна жінка, поранено її 47-річного чоловіка та ще одного цивільного. Ведеться розслідування.
НЕК "Укренерго" ввела графіки аварійних відключень у Сумській області о 09:25.
Вночі на Сумщині збито 9 ворожих "Шахедів". Зафіксовано 15 вибухів від 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області, включаючи удари КАБами, з мінометів, дронами та ракетний удар.
Ворог завдав авіаудару по енергетичним об'єктам Шосткинської громади на Сумщині, використовуючи дрони "Шахед". Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Начальник Сумської ОВА повідомив про евакуацію 3800 людей, включаючи 175 дітей, з небезпечних територій області з 6 серпня. Загалом з початку евакуації вивезено 19800 осіб, у тому числі 2500 дітей.
росія завдала рекордної кількості ударів КАБами по Сумській області, скинувши 56 бомб. У Могриці загинули двоє людей - 22-річний брат і його 6-річна сестра, які відмовились від евакуації.
На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру, будівлю пошти та транспорт. За добу зафіксовано 41 обстріл із 140 вибухами на прикордонних територіях Чернігівської та Сумської областей.
Внаслідок удару РСЗВ по центру Глухова на Сумщині загинув 14-річний хлопець, поранено 12 цивільних. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, магазин та транспортні засоби.
У Сумах відкрився другий в області центр рекрутингу української армії. Центр надаватиме консультації бажаючим долучитися до Сил оборони.
У Шосткинській громаді Сумської області рятувальники загасили масштабну пожежу після авіаудару РФ по об'єкту критичної інфраструктури. Удар було завдано 23 липня, спричинивши значні руйнування.
Уночі окупанти завдали авіаудару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади Сумської області. Тривають роботи з ліквідації наслідків, попередньо загиблих немає.
росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району. За добу здійснено 20 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 44 вибухи в шести громадах.
У приватному домоволодінні в селі Вороніж Сумської області виникла пожежа, що охопила гараж, літню кухню та підсобні приміщення, яку рятувальники ліквідували, використавши близько 20 тонн води.
У Шосткинському районі Сумської області ворог атакував поліцейський автомобіль за допомогою безпілотника, поранивши місцевого жителя, який проходив повз, в той час як співробітники поліції не постраждали.
Евакуація населення з прикордонних районів Сумської області триває з липня минулого року: 28 населених пунктів у п'ятикілометровій прикордонній зоні повністю евакуйовані і знаходяться під контролем Збройних сил України, в інших населених пунктах евакуація триває.
В Україні сьогодні впродовж доби застосовуються обмеження електропостачання, заплановано значний імпорт, через негоду знеструмлено понад 55 тисяч абонентів.
росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області з реактивних систем залпового вогню, повідомлень про жертв серед цивільного населення не надходило.
Дві дівчини у віці 18 і 14 років вистрибнули з 9-го поверху багатоповерхівки в Шостці, Сумська область, і загинули на місці. Їхні мотиви вчинку наразі з'ясовує поліція.
Російські війська вночі та вранці здійснили вже 6 обстрілів Сумської області, зафіксовано 31 вибух.
Енергетики відновили електропостачання у Сумському, Роменському та Охтирському районах після того, як вночі 22 травня внаслідок ворожого авіаудару було порушено електропостачання, тоді як у Шосткинському та Конотопському районах тривають роботи з відновлення електропостачання.
Через напад Росії на енергетичний сектор місто Суми залишилося без електрики, і в даний час робляться зусилля з відновлення електропостачання та забезпечення електроенергією критично важливих об'єктів інфраструктури в першу чергу.