4 жовтня, 08:29 • 25633 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 71500 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 75568 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 85487 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 107388 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 86883 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 43192 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52559 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35038 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 22229 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Атака на пасажирський потяг у Шостці: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

Після атаки на залізничний вокзал Шостки 4 жовтня, 8 поранених перебувають у медзакладах, двоє з них у реанімації. Внаслідок удару загинув 71-річний чоловік, тисячі споживачів залишилися без електро- та газопостачання.

Атака на пасажирський потяг у Шостці: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Станом на вечір 4 жовтня після атаки по залізничному вокзалу Шостки у медзакладах перебувають 8 поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. 

У медзакладах перебувають вісім поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Постраждалі діти – у задовільному стані

- йдеться у дописі чиновника.

Олег Григоров нагадав, що внаслідок удару по вокзалу Шостки загинув 71-річний чоловік.

За словами голови Сумської, після ударів ворога тисячі споживачів Шостки та району залишаються без електро- та газопостачання.

Росія прицільно атакувала цивільну інфраструктуру, через що без електро- та газопостачання залишилися тисячі споживачів міста і району

- написав він.

До роботи залучені всі необхідні служби – енергетики, газовики, комунальники.

"Координація дій здійснюється спільно з районною військовою адміністрацією та громадою. Служби працюють безперервно", - додав Григоров.

Нагадаємо

4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги. 

росія накопичувала ракети у вересні для нових масштабних ударів по Україні - ISW04.10.25, 07:29 • 3322 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Сумська область
Шостка
Київ