Атака на пасажирський потяг у Шостці: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Станом на вечір 4 жовтня після атаки по залізничному вокзалу Шостки у медзакладах перебувають 8 поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Олег Григоров нагадав, що внаслідок удару по вокзалу Шостки загинув 71-річний чоловік.

За словами голови Сумської, після ударів ворога тисячі споживачів Шостки та району залишаються без електро- та газопостачання.

