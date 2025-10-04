Атака на пасажирський потяг у Шостці: в ОВА розповіли про стан постраждалих
Київ • УНН
Після атаки на залізничний вокзал Шостки 4 жовтня, 8 поранених перебувають у медзакладах, двоє з них у реанімації. Внаслідок удару загинув 71-річний чоловік, тисячі споживачів залишилися без електро- та газопостачання.
Станом на вечір 4 жовтня після атаки по залізничному вокзалу Шостки у медзакладах перебувають 8 поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
У медзакладах перебувають вісім поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Постраждалі діти – у задовільному стані
Олег Григоров нагадав, що внаслідок удару по вокзалу Шостки загинув 71-річний чоловік.
За словами голови Сумської, після ударів ворога тисячі споживачів Шостки та району залишаються без електро- та газопостачання.
Росія прицільно атакувала цивільну інфраструктуру, через що без електро- та газопостачання залишилися тисячі споживачів міста і району
До роботи залучені всі необхідні служби – енергетики, газовики, комунальники.
"Координація дій здійснюється спільно з районною військовою адміністрацією та громадою. Служби працюють безперервно", - додав Григоров.
Нагадаємо
4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги.
росія накопичувала ракети у вересні для нових масштабних ударів по Україні - ISW04.10.25, 07:29 • 3322 перегляди