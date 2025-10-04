росія накопичувала ракети у вересні для нових масштабних ударів по Україні - ISW
Київ • УНН
російські війська, ймовірно, накопичували балістичні та крилаті ракети протягом вересня 2025 року для проведення кількох окремих масштабних ударів безпілотниками та ракетами по території України. Українські системи ППО Patriot залишаються єдиними системами, здатними збивати російські балістичні ракети.
Деталі
Зазначається, що рф нерегулярно запускає ракети в рамках нічних ударних пакетів проти України та часто обходиться без використання ракет у цих пакетах кілька днів.
російські війська, схоже, накопичують балістичні та крилаті ракети майже щодня, а потім запускають велику кількість ракет разом із великою кількістю безпілотників, що, ймовірно, перевантажить українські системи ППО
Вони відзначають, що російські війська здійснили лише чотири нічні удари, що містили понад 10 ракет, у вересні 2025 року та завдавали один нічний удар, що містив понад 40 ракет, приблизно кожні два тижні з кінця серпня 2025 року, що підкреслює нещодавню тенденцію росії періодично проводити кілька великих комбінованих ударів між менш масштабними ударами безпілотників.
російські війська продовжують використовувати більше крилатих ракет і менше балістичних ракет у комбінованих ударах і, ймовірно, продовжують покладатися на балістичні ракети для нанесення точкових ударів по конкретних цілях, одночасно використовуючи дрони та крилаті ракети для подолання української протиповітряної оборони
Там констатують, що українські системи ППО Patriot залишаються єдиними системами ППО України, здатними збивати російські балістичні ракети, і російські війська можуть цілеспрямовано націлюватися на міста та енергетичну інфраструктуру, які активно не захищаються українськими системами Patriot, щоб збільшити шанси на успішне ураження росією цілей.
Нагадаємо
Напередодні головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що у вересні росія використала майже 6900 дронів, з них понад 3600 "шахедів", проти України. За його словами, для протидії формують Командування безпілотних систем ППО та збільшують екіпажі дронів-перехоплювачів.
