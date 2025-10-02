Дії рф демонструють "апетит" путіна продовжувати атаки на Україну та втручання по всій Європі - Стармер
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що дії росії демонструють апетит путіна продовжувати невпинні атаки на Україну та акти втручання по всій Європі. Він наголосив, що це питання цінностей і свобод усієї Європи.
Дії росії демонструють "апетит" глави кремля володимира путіна продовжувати "невпинні" атаки на Україну та акти втручання по всій Європі, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
"В останні тижні ми спостерігаємо, що апетит, що має путін, не лише обрушуватися на Україну, а й діяти і втручатися по всій Європі, використовуючи різні шляхи, чи то щодо нашого повітряного простору, чи кібератаки, чи інші атаки, які вже відбуваються", - сказав Стармер під час саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
"Вони невпинні, і вони демонструють апетит продовжувати це, і ми повинні боротися з цим усім, що маємо", - зазначив британський прем'єр.
І наголосив, що "це нагадування для всіх нас… що це не лише питання суверенітету України, це питання цінностей і свобод усіх нас, особливо в Європі, і що ми всі боремося з російською агресією".
Він також вказав на необхідність зміцнення України та НАТО, у ширшому сенсі.
