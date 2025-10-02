Дії рф демонструють "апетит" путіна продовжувати атаки на Україну та втручання по всій Європі - Стармер

$41.220.08
48.370.07
ukenru
09:13 • 10035 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 18896 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 21450 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 20796 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 34492 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 18808 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 20739 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 37602 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 55013 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30510 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.4м/с
81%
756мм
Популярнi новини
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo2 жовтня, 02:33 • 21397 перегляди
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру2 жовтня, 03:06 • 21414 перегляди
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59 • 19139 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 21414 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО08:49 • 7140 перегляди
Публікації
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 1954 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 4762 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 21501 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 34493 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 55013 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Кір Стармер
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Копенгаген
Польща
Данія
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 48211 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 56694 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 39191 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 41876 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 51414 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Bild
P-8 Poseidon
МіГ-31

Дії рф демонструють "апетит" путіна продовжувати атаки на Україну та втручання по всій Європі - Стармер

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що дії росії демонструють апетит путіна продовжувати невпинні атаки на Україну та акти втручання по всій Європі. Він наголосив, що це питання цінностей і свобод усієї Європи.

Дії рф демонструють "апетит" путіна продовжувати атаки на Україну та втручання по всій Європі - Стармер

Дії росії демонструють "апетит" глави кремля володимира путіна продовжувати "невпинні" атаки на Україну та акти втручання по всій Європі, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"В останні тижні ми спостерігаємо, що апетит, що має путін, не лише обрушуватися на Україну, а й діяти і втручатися по всій Європі, використовуючи різні шляхи, чи то щодо нашого повітряного простору, чи кібератаки, чи інші атаки, які вже відбуваються", - сказав Стармер під час саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

"Вони невпинні, і вони демонструють апетит продовжувати це, і ми повинні боротися з цим усім, що маємо", - зазначив британський прем'єр.

І наголосив, що "це нагадування для всіх нас… що це не лише питання суверенітету України, це питання цінностей і свобод усіх нас, особливо в Європі, і що ми всі боремося з російською агресією".

Він також вказав на необхідність зміцнення України та НАТО, у ширшому сенсі.

Прем'єрка Данії: росія не зупиниться, доки її не змусять це зробити02.10.25, 13:25 • 1418 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кір Стармер
НАТО
Велика Британія
Україна