У вересні рф застосувала проти України близько 6,9 тисяч БпЛА - Сирський
Київ • УНН
У вересні росія застосувала проти України майже 6 900 дронів, з них понад 3 600 "шахедів". Для протидії формують окреме Командування безпілотних систем ППО у складі Повітряних сил, збільшують екіпажі дронів-перехоплювачів, розширюють підрозділи та готують нових фахівців. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, передає УНН.
"У вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 – типу "шахед". Збройні Сили України мають задіювати ефективні рішення щодня і щоночі для відбиття цієї загрози", – написав Сирський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
За його словами, росіяни постійно змінюють тактику застосування БПЛА. Нині вони активізували удари по прифронтових районах та прикордонню, а також атакують критичну інфраструктуру й цивільні цілі.
Продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БПЛА саме за допомогою перехоплювачів. Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування
Олександр Сирський зазначив, що триває вдосконалення системи виявлення БпЛА противника, що підвищує ефективність їхнього знищення. Формується Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України.
"Розвиваємо й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації. Вводимо у стрій нові екіпажі. Застосування легкомоторної авіації дозволяє ефективно вражати російські БПЛА на більших висотах. Тож готуємо нові екіпажі літаків для виконання цих завдань. Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів", – резюмував Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про посилення протиповітряної оборони у прикордонні та фронтових регіонах. Також формується Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України.
