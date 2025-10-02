У вересні рф застосувала проти України близько 6,9 тисяч БпЛА - Сирський

У вересні росія застосувала проти України майже 6 900 дронів, з них понад 3 600 "шахедів". Для протидії формують окреме Командування безпілотних систем ППО у складі Повітряних сил, збільшують екіпажі дронів-перехоплювачів, розширюють підрозділи та готують нових фахівців. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, передає УНН.

"У вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 – типу "шахед". Збройні Сили України мають задіювати ефективні рішення щодня і щоночі для відбиття цієї загрози", – написав Сирський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, росіяни постійно змінюють тактику застосування БПЛА. Нині вони активізували удари по прифронтових районах та прикордонню, а також атакують критичну інфраструктуру й цивільні цілі.

Продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БПЛА саме за допомогою перехоплювачів. Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування