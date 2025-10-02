ЗСУ посилюють ППО у прикордонні та фронтових регіонах для боротьби з ворожими дронами - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову робочу нараду щодо нарощування спроможностей у боротьбі з ворожими ударними БпЛА, за результатами якої повідомив про посилення протиповітряної оборони у прикордонні та фронтових регіонах, а також формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України. Про це Сирський повідомив у Telegram, передає УНН.

Противник постійно змінює тактику застосування безпілотників. Так, російські загарбники активізували удари по прифронтових районах та прикордонню. Активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі. Ухвалено низку рішень щодо посилення протиповітряної оборони на цих напрямках, зокрема шляхом збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів

Він зазначив, що також продовжується нарощування спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БпЛА саме за допомогою перехоплювачів, триває системне розширення штату відповідних формувань, а також нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування.

Триває вдосконалення системи виявлення БпЛА противника, що підвищує ефективність їхнього знищення. Формується Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України. Розвиваємо й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації. Вводимо у стрій нові екіпажі. Застосування легкомоторної авіації дозволяє ефективно вражати російські БпЛА на більших висотах. Тож готуємо нові екіпажі літаків для виконання цих завдань