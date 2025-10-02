$41.220.08
Ексклюзив
12:31 • 5824 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
09:13 • 17074 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 25696 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 27735 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26100 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 43063 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20835 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 21472 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 38213 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 56239 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
"Мадяр" оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ

Київ • УНН

 • 2348 перегляди

Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про реорганізацію Сил Безпілотних Систем ЗСУ для посилення глибинного ураження та впливу на критичну інфраструктуру противника. Зміни включають збільшення бригад та полків, а також акцент на рекрутинг добровольців.

"Мадяр" оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ

Роберт "Мадяр" Бровді оголосив про масштабне переформатування та посилення підрозділів Сил Безпілотних Систем ЗСУ – із акцентом на створення потужної компоненти глибинного ураження та нарощення спроможностей для впливу на критичну інфраструктуру противника. За його словами, "угруповання Сил Безпілотних Систем нарощує мʼязи та оберти". Про це "Мадяр" повідомив у соцмережах, пише УНН.

Деталі

У своєму дописі Бровді повідомив про низку організаційних трансформацій у рамках Сил Безпілотних Систем (СБС) ЗСУ. Головна мета – збільшити ударні можливості, посилити спроможності глибинного ураження та підвищити здатність діяти проти стратегічних обʼєктів противника.

Оголошені зміни:

• 414‑та окрема бригада СБС "Птахи Мадяра" була збільшена вдвічі й отримала складову глибинного ураження;

• 14‑й окремий полк СБС переформатовано в 1‑й окремий Центр СБС;

• 20‑й окремий полк "К‑2" трансформовано у 20‑ту окрему бригаду СБС;

• 412‑й окремий полк СБС "Nemesis" перетворено на 412‑ту окрему бригаду СБС;

• 413‑й окремий батальйон СБС "Рейд" підвищено до статусу 413‑го окремого полку СБС "Рейд".

Мадяр підкреслив, що ці зміни відбуваються "на тлі мейнстриму на глибинне ураження" – і пояснив їх як кроки для послаблення боєздатності країни‑агресора через вплив на стратегічні галузі: нафто‑, газо‑, хімічну, енергетичну та іншу інфраструктуру. За його словами, відповідні заходи спрямовані на "нарощення спроможностей і застосування безпілотних засобів (дронів)" у поєднанні з більш точковими та скоординованими ударами.

"Попереду – рекрутинг", – заявив Мадяр. Набір у підрозділи проходитиме виключно на добровільній основі; у пріоритеті – люди, які обрали службу самостійно, зокрема зі складу СЗЧ та програми "Армія+". Переводи між підрозділами здійснюватимуться лише за згодою обох сторін. 

"Бусифікацій" не буде – цього ніколи не було в інтересах руху 

– наголосив він.

За словами Мадяра, наразі СБС становлять близько 2% від загальної чисельності Сил Оборони, і ціль – довести частку до 5%. Набір планують розпочати 17–18 жовтня, деталі оголосять пізніше. 

Компетентні мобілізація, забезпечення та застосування 

– пообіцяв він, додавши, що подальші кроки ще будуть оприлюднені.

У зверненні пролунало й жорстке попередження: "Далі буде, хробакам приготуватися". Мадяр образно зауважив, що "бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта — швидкозгореними", натякаючи на намір впливати на матеріально‑енергетичну базу противника.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Електроенергія
Збройні сили України