Сили систем уразили НПС "Второво" у володимирській області рф - “Мадяр”
Київ • УНН
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили НПС "Второво" у володимирській області рф. Станція перекачувала дизпаливо до московського кільцевого нафтопродуктопроводу.
У ніч на 7 вересня підрозділи Сил безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у володимирській області рф. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді за позивним "Мадяр", передає УНН.
Деталі
"Паливо у москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (пєнкіно, володимирівська обл, рф) трошки попсувалася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід). Чисельне ураження хробачої нафто-помпи завдано вночі 7.09.25 підрозділом Птахів СБС -14 полк Сил безпілотних систем", - йдеться в повідомленні.
"Мадяр" додав, що "далі буде".
Нагадаємо
Українські сили безпілотних систем атакували стратегічний об'єкт "Транснефти" у Найтоповичах. Знищена нафтопомпа транспортувала пальне з білоруських НПЗ до рф.