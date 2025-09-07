Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області
Київ • УНН
Українські сили безпілотних систем атакували стратегічний об'єкт "Транснефти" у Найтоповичах. Знищена нафтопомпа транспортувала пальне з білоруських НПЗ до рф.
Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр), пише УНН.
Деталі
"Транснефть ЛВДС "8-Н" Найтоповичі (Брянської обл рф), -недобрий вечір, ми з України. В межах вояжу хробачими нафто-наливайками, ніч 06-07.09.2025", - написав він.
Доповнення
Мадяр зазначив, що "об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у рф". Зокрема з Мозирського та Новополоцького НПЗ. "Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - підкреслив майор.
Нагадаємо
Українська ППО збила 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки. Зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8.