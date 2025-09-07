Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 980 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 5738 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 31365 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 50234 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 73517 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 65793 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 48302 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 52801 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 67478 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36296 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
73%
756мм
Популярнi новини
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА7 вересня, 00:36 • 18938 перегляди
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)01:43 • 18225 перегляди
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко01:55 • 12550 перегляди
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки02:43 • 13796 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні03:40 • 13237 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 73533 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 65807 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 67484 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 47189 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 69994 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Іван Федоров
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Кривий Ріг
Сполучені Штати Америки
Кременчук
Реклама
УНН Lite
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 14330 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 47493 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 101232 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 45007 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 49159 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Українські сили безпілотних систем атакували стратегічний об'єкт "Транснефти" у Найтоповичах. Знищена нафтопомпа транспортувала пальне з білоруських НПЗ до рф.

Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області

Українські сили безпілотних систем вдарили по стратегічному об’єкту "Транснефти" в Найтоповичах, що транспортував пальне з білоруських НПЗ у рф.

Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр), пише УНН.

Деталі

"Транснефть ЛВДС "8-Н" Найтоповичі (Брянської обл рф), -недобрий вечір, ми з України. В межах вояжу хробачими нафто-наливайками, ніч 06-07.09.2025", - написав він.

Доповнення

Мадяр зазначив, що "об'єкт має стратегічне значення для транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ у рф". Зокрема з Мозирського та Новополоцького НПЗ. "Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - підкреслив майор.  

Нагадаємо

Українська ППО збила 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки. Зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніНовини Світу
Брянська область
Білорусь
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Україна