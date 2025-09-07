Этой ночью уничтожена нефтепомпа "Транснефти" в Брянской области

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 808 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
05:47 • 5480 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 31256 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 50148 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 73373 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 65704 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 48270 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 52778 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 67427 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36290 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
73%
756мм
Популярные новости
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА7 сентября, 00:36 • 18825 просмотра
Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)01:43 • 18108 просмотра
В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко01:55 • 12448 просмотра
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки02:43 • 13673 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади03:40 • 13130 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 73377 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 65705 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 67428 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 47142 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 69945 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Иван Федоров
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Запорожье
Кривой Рог
Соединённые Штаты
Кременчуг
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 14308 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 47472 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 101205 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 44987 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 49140 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Этой ночью уничтожена нефтепомпа "Транснефти" в Брянской области

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Украинские силы беспилотных систем атаковали стратегический объект "Транснефти" в Найтоповичах. Уничтоженная нефтепомпа транспортировала топливо с белорусских НПЗ в РФ.

Этой ночью уничтожена нефтепомпа "Транснефти" в Брянской области

Украинские силы беспилотных систем нанесли удар по стратегическому объекту "Транснефти" в Найтоповичах, который транспортировал топливо с белорусских НПЗ в РФ.

Об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной Мадьяр), пишет УНН.

Подробности

"Транснефть ЛВДС "8-Н" Найтоповичи (Брянской обл РФ), - недобрый вечер, мы из Украины. В рамках вояжа червячными нефтеналивайками, ночь 06-07.09.2025", - написал он.

Дополнение

Мадьяр отметил, что "объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов с белорусских НПЗ в РФ". В частности, с Мозырского и Новополоцкого НПЗ. "Бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгораемыми", - подчеркнул майор.  

Напомним

Украинская ПВО сбила 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки. Зафиксированы попадания на 37 локациях и падение обломков на 8.

Алена Уткина

Война в УкраинеНовости Мира
Брянская область
Беларусь
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина