Этой ночью уничтожена нефтепомпа "Транснефти" в Брянской области
Киев • УНН
Украинские силы беспилотных систем атаковали стратегический объект "Транснефти" в Найтоповичах. Уничтоженная нефтепомпа транспортировала топливо с белорусских НПЗ в РФ.
Украинские силы беспилотных систем нанесли удар по стратегическому объекту "Транснефти" в Найтоповичах, который транспортировал топливо с белорусских НПЗ в РФ.
Об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной Мадьяр), пишет УНН.
Подробности
"Транснефть ЛВДС "8-Н" Найтоповичи (Брянской обл РФ), - недобрый вечер, мы из Украины. В рамках вояжа червячными нефтеналивайками, ночь 06-07.09.2025", - написал он.
Дополнение
Мадьяр отметил, что "объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов с белорусских НПЗ в РФ". В частности, с Мозырского и Новополоцкого НПЗ. "Бензин становится дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгораемыми", - подчеркнул майор.
Напомним
Украинская ПВО сбила 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки. Зафиксированы попадания на 37 локациях и падение обломков на 8.