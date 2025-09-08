$41.220.13
17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Силы систем поразили НПС "Второво" во владимирской области рф - “Мадяр”

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Силы беспилотных систем ВСУ поразили НПС "Второво" во владимирской области рф. Станция перекачивала дизтопливо в московский кольцевой нефтепродуктопровод.

Силы систем поразили НПС "Второво" во владимирской области рф - “Мадяр”

В ночь на 7 сентября подразделения Сил беспилотных систем поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", передает УНН.

Подробности

"Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимирская обл, РФ) немного повредилась. Нефтеперекачивающая станция, которая дизтопливо качает (качала) в МКНПП (московский кольцевой нефтепродуктопровод). Численное поражение червячной нефтепомпы нанесено ночью 7.09.25 подразделением Птиц СБС -14 полк Сил беспилотных систем", - говорится в сообщении.

"Мадьяр" добавил, что "дальше будет".

Напомним

Украинские силы беспилотных систем атаковали стратегический объект "Транснефти" в Найтоповичах. Уничтоженная нефтепомпа транспортировала топливо с белорусских НПЗ в РФ.

Павел Башинский

Война в Украине
Беларусь