Силы систем поразили НПС "Второво" во владимирской области рф - “Мадяр”
Киев • УНН
Силы беспилотных систем ВСУ поразили НПС "Второво" во владимирской области рф. Станция перекачивала дизтопливо в московский кольцевой нефтепродуктопровод.
В ночь на 7 сентября подразделения Сил беспилотных систем поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр", передает УНН.
Подробности
"Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимирская обл, РФ) немного повредилась. Нефтеперекачивающая станция, которая дизтопливо качает (качала) в МКНПП (московский кольцевой нефтепродуктопровод). Численное поражение червячной нефтепомпы нанесено ночью 7.09.25 подразделением Птиц СБС -14 полк Сил беспилотных систем", - говорится в сообщении.
"Мадьяр" добавил, что "дальше будет".
Напомним
Украинские силы беспилотных систем атаковали стратегический объект "Транснефти" в Найтоповичах. Уничтоженная нефтепомпа транспортировала топливо с белорусских НПЗ в РФ.