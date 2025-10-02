"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ

$41.220.08
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 15792 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 24843 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 26893 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 25454 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 42042 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20605 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 21413 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 38114 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 56208 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto2 октября, 05:59 • 25028 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 31094 просмотра
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО08:49 • 13788 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 15300 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 12942 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 8714 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 13186 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 15531 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 31318 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 42053 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 51734 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 59933 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 42234 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 44784 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 54238 просмотра
"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ

Киев • УНН

 • 1960 просмотра

Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о реорганизации Сил Беспилотных Систем ВСУ для усиления глубинного поражения и влияния на критическую инфраструктуру противника. Изменения включают увеличение бригад и полков, а также акцент на рекрутинг добровольцев.

"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ

Роберт "Мадьяр" Бровди объявил о масштабном переформатировании и усилении подразделений Сил Беспилотных Систем ВСУ – с акцентом на создание мощной компоненты глубинного поражения и наращивание возможностей для воздействия на критическую инфраструктуру противника. По его словам, "группировка Сил Беспилотных Систем наращивает мышцы и обороты". Об этом "Мадьяр" сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Детали

В своем сообщении Бровди сообщил о ряде организационных трансформаций в рамках Сил Беспилотных Систем (СБС) ВСУ. Главная цель – увеличить ударные возможности, усилить возможности глубинного поражения и повысить способность действовать против стратегических объектов противника.

Объявленные изменения:

• 414-я отдельная бригада СБС "Птицы Мадьяра" была увеличена вдвое и получила составляющую глубинного поражения;

• 14-й отдельный полк СБС переформатирован в 1-й отдельный Центр СБС;

• 20-й отдельный полк "К-2" трансформирован в 20-ю отдельную бригаду СБС;

• 412-й отдельный полк СБС "Nemesis" преобразован в 412-ю отдельную бригаду СБС;

• 413-й отдельный батальон СБС "Рейд" повышен до статуса 413-го отдельного полка СБС "Рейд".

Украинские беспилотники поразили три важные газораспределительные станции в Луганской области - "Мадьяр"25.09.25, 21:41 • 6772 просмотра

Мадьяр подчеркнул, что эти изменения происходят "на фоне мейнстрима на глубинное поражение" – и объяснил их как шаги для ослабления боеспособности страны-агрессора через воздействие на стратегические отрасли: нефте-, газо-, химическую, энергетическую и другую инфраструктуру. По его словам, соответствующие меры направлены на "наращивание возможностей и применение беспилотных средств (дронов)" в сочетании с более точечными и скоординированными ударами.

Силы обороны FPV-дроном уничтожили вражеский вертолет Ми-28: "Мадьяр" показал видео29.09.25, 10:48 • 2889 просмотров

"Впереди – рекрутинг", – заявил Мадьяр. Набор в подразделения будет проходить исключительно на добровольной основе; в приоритете – люди, которые выбрали службу самостоятельно, в частности из состава СЗЧ и программы "Армия+". Переводы между подразделениями будут осуществляться только с согласия обеих сторон. 

"Бусификаций" не будет – этого никогда не было в интересах движения 

– подчеркнул он.

По словам Мадьяра, сейчас СБС составляют около 2% от общей численности Сил Обороны, и цель – довести долю до 5%. Набор планируют начать 17–18 октября, детали объявят позже. 

Компетентные мобилизация, обеспечение и применение 

– пообещал он, добавив, что дальнейшие шаги еще будут обнародованы.

В обращении прозвучало и жесткое предупреждение: "Дальше будет, червям приготовиться". Мадьяр образно заметил, что "бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгораемыми", намекая на намерение влиять на материально-энергетическую базу противника.

Силы систем поразили НПС "Второво" во владимирской области рф - “Мадяр”08.09.25, 23:25 • 4238 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Электроэнергия
Вооруженные силы Украины