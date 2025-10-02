"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ
Киев • УНН
Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о реорганизации Сил Беспилотных Систем ВСУ для усиления глубинного поражения и влияния на критическую инфраструктуру противника. Изменения включают увеличение бригад и полков, а также акцент на рекрутинг добровольцев.
Роберт "Мадьяр" Бровди объявил о масштабном переформатировании и усилении подразделений Сил Беспилотных Систем ВСУ – с акцентом на создание мощной компоненты глубинного поражения и наращивание возможностей для воздействия на критическую инфраструктуру противника. По его словам, "группировка Сил Беспилотных Систем наращивает мышцы и обороты". Об этом "Мадьяр" сообщил в соцсетях, пишет УНН.
Детали
В своем сообщении Бровди сообщил о ряде организационных трансформаций в рамках Сил Беспилотных Систем (СБС) ВСУ. Главная цель – увеличить ударные возможности, усилить возможности глубинного поражения и повысить способность действовать против стратегических объектов противника.
Объявленные изменения:
• 414-я отдельная бригада СБС "Птицы Мадьяра" была увеличена вдвое и получила составляющую глубинного поражения;
• 14-й отдельный полк СБС переформатирован в 1-й отдельный Центр СБС;
• 20-й отдельный полк "К-2" трансформирован в 20-ю отдельную бригаду СБС;
• 412-й отдельный полк СБС "Nemesis" преобразован в 412-ю отдельную бригаду СБС;
• 413-й отдельный батальон СБС "Рейд" повышен до статуса 413-го отдельного полка СБС "Рейд".
Украинские беспилотники поразили три важные газораспределительные станции в Луганской области - "Мадьяр"25.09.25, 21:41 • 6772 просмотра
Мадьяр подчеркнул, что эти изменения происходят "на фоне мейнстрима на глубинное поражение" – и объяснил их как шаги для ослабления боеспособности страны-агрессора через воздействие на стратегические отрасли: нефте-, газо-, химическую, энергетическую и другую инфраструктуру. По его словам, соответствующие меры направлены на "наращивание возможностей и применение беспилотных средств (дронов)" в сочетании с более точечными и скоординированными ударами.
Силы обороны FPV-дроном уничтожили вражеский вертолет Ми-28: "Мадьяр" показал видео29.09.25, 10:48 • 2889 просмотров
"Впереди – рекрутинг", – заявил Мадьяр. Набор в подразделения будет проходить исключительно на добровольной основе; в приоритете – люди, которые выбрали службу самостоятельно, в частности из состава СЗЧ и программы "Армия+". Переводы между подразделениями будут осуществляться только с согласия обеих сторон.
"Бусификаций" не будет – этого никогда не было в интересах движения
По словам Мадьяра, сейчас СБС составляют около 2% от общей численности Сил Обороны, и цель – довести долю до 5%. Набор планируют начать 17–18 октября, детали объявят позже.
Компетентные мобилизация, обеспечение и применение
В обращении прозвучало и жесткое предупреждение: "Дальше будет, червям приготовиться". Мадьяр образно заметил, что "бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгораемыми", намекая на намерение влиять на материально-энергетическую базу противника.
Силы систем поразили НПС "Второво" во владимирской области рф - “Мадяр”08.09.25, 23:25 • 4238 просмотров