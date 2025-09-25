Силы беспилотных операций Вооруженных сил Украины поразили три газораспределительные станции на временно оккупированной территории Луганской области. Вражеским объектам были нанесены серьезные повреждения, пишет УНН со ссылкой на сообщение командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди в Telegram.

Топливный бак пустеет, вода в кране еле капает, голубое топливо в газовой плите не такое уж и голубое, а там, вскоре и паникадило замерцает… Так вот оно какое – счастье. Глаза и Жало - иронично прокомментировал это событие "Мадьяр".

В общей сложности были поражены следующие объекты:

• ГРС "Счастье" (Луганская обл., ВОТ Украины) - основной источник газа для Луганской ТЭС. При этом Луганская ТЭС перешла в вынужденный режим работы на угле.

• ГРС Северодонецк (Северодонецк, Луганская обл., ВОТ Украины) - критически важна для химической промышленности и поставок газа на Северодонецкий "Азот".

• ГРС Новопсков (Луганская обл., ВОТ Украины).

Вояж в ночь на 25 сентября 2025 года совершили Птицы 14 полка Сил Беспилотных Систем. Это не все, прошедшей ночью. Да, кранодарскокрайцы, или как вас там? Продолжение следует… - сообщил «Мадьяр».

Украинские силы беспилотных систем (СБС) помогли точечно уничтожить позицию артиллерии противника на одном из ключевых направлений фронта, корректируя удар HIMARS. Благодаря координации разведки и артиллерии противник понес значительные потери.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российского агрессора - ЛВДС "8-Н" в Брянской области РФ и ЛВДС "Самара" в Самарской области РФ, а также два самолета на военном аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму.