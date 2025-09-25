$41.410.03
17:19 • 4886 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 10768 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 17332 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 45391 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 32914 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 57714 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57106 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 75433 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55679 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47308 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Украинские беспилотники поразили три важные газораспределительные станции в Луганской области - "Мадьяр"

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Силы беспилотных операций ВСУ повредили три газораспределительные станции на временно оккупированной Луганщине. Это ГРС "Счастье", ГРС "Северодонецк" и ГРС "Новопсков", имеющие критическое значение для региона.

Украинские беспилотники поразили три важные газораспределительные станции в Луганской области - "Мадьяр"

Силы беспилотных операций Вооруженных сил Украины поразили три газораспределительные станции на временно оккупированной территории Луганской области. Вражеским объектам были нанесены серьезные повреждения, пишет УНН со ссылкой на сообщение командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди в Telegram.

Топливный бак пустеет, вода в кране еле капает, голубое топливо в газовой плите не такое уж и голубое, а там, вскоре и паникадило замерцает… Так вот оно какое – счастье. Глаза и Жало 

- иронично прокомментировал это событие "Мадьяр".

В общей сложности были поражены следующие объекты:

• ГРС "Счастье" (Луганская обл., ВОТ Украины) - основной источник газа для Луганской ТЭС. При этом Луганская ТЭС перешла в вынужденный режим работы на угле.

• ГРС Северодонецк (Северодонецк, Луганская обл., ВОТ Украины) - критически важна для химической промышленности и поставок газа на Северодонецкий "Азот".

• ГРС Новопсков (Луганская обл., ВОТ Украины).

Вояж в ночь на 25 сентября 2025 года совершили Птицы 14 полка Сил Беспилотных Систем. Это не все, прошедшей ночью. Да, кранодарскокрайцы, или как вас там? Продолжение следует… 

- сообщил «Мадьяр».

Дополнение

Украинские силы беспилотных систем (СБС) помогли точечно уничтожить позицию артиллерии противника на одном из ключевых направлений фронта, корректируя удар HIMARS. Благодаря координации разведки и артиллерии противник понес значительные потери.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов российского агрессора - ЛВДС "8-Н" в Брянской области РФ и ЛВДС "Самара" в Самарской области РФ, а также два самолета на военном аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму.

Павел Зинченко

