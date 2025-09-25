Українські СБС та HIMARS знищили артилерійську позицію ворога на фронті
Київ • УНН
Сили безпілотних систем України спільно з HIMARS знищили артилерійську позицію ворога, вантажівку та склад боєприпасів. Це сталося на одному з ключових напрямків фронту після виявлення російської колони аеророзвідкою.
Українські сили безпілотних систем (СБС) допомогли точково знищити позицію артилерії противника на одному з ключових напрямків фронту, коригуючи удар HIMARS. Завдяки координації розвідки та артилерії противник зазнав значних втрат. Про це СБС повідомили в Телеграм та показали відео ударів, пише УНН.
Деталі
На одній з важливих ділянок фронту аеророзвідники батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем зафіксували прибуття російської колони на вогневу позицію артилерії.
Отримані координати були передані одному з підрозділів Десантно-штурмових військ, який за допомогою реактивних систем HIMARS завдав точного удару по скупченню ворога.
Результатом атаки стало знищення вантажного автомобіля та складу з боєприпасами, а також серйозне пошкодження артилерійської гармати. Інформація щодо втрат серед особового складу ворога уточнюється.
Завдяки тісній взаємодії розвідувально-ударних спроможностей підрозділів СБС у поєднанні із силами та засобами артилерії створюється безперервний розвідувально-вогневий контур, що дає можливість блокувати маневр противника та завдавати йому суттєвих втрат
