$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:41 • 1244 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 15536 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
06:48 • 19284 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 43679 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 46675 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 69418 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 52634 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46527 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41657 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72009 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 43637 перегляди
Українські СБС та HIMARS знищили артилерійську позицію ворога на фронті

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

Сили безпілотних систем України спільно з HIMARS знищили артилерійську позицію ворога, вантажівку та склад боєприпасів. Це сталося на одному з ключових напрямків фронту після виявлення російської колони аеророзвідкою.

Українські СБС та HIMARS знищили артилерійську позицію ворога на фронті

Українські сили безпілотних систем (СБС) допомогли точково знищити позицію артилерії противника на одному з ключових напрямків фронту, коригуючи удар HIMARS. Завдяки координації розвідки та артилерії противник зазнав значних втрат. Про це СБС повідомили в Телеграм та показали відео ударів, пише УНН

Деталі

На одній з важливих ділянок фронту аеророзвідники батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем зафіксували прибуття російської колони на вогневу позицію артилерії.

Отримані координати були передані одному з підрозділів Десантно-штурмових військ, який за допомогою реактивних систем HIMARS завдав точного удару по скупченню ворога.

Хімічний завод у краснодарському краї зупинив роботу після нічної атаки безпілотників25.09.25, 13:00 • 1404 перегляди

Результатом атаки стало знищення вантажного автомобіля та складу з боєприпасами, а також серйозне пошкодження артилерійської гармати. Інформація щодо втрат серед особового складу ворога уточнюється.

Завдяки тісній взаємодії розвідувально-ударних спроможностей підрозділів СБС у поєднанні із силами та засобами артилерії створюється безперервний розвідувально-вогневий контур, що дає можливість блокувати маневр противника та завдавати йому суттєвих втрат 

– повідомили в СБС.

Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерела25.09.25, 13:06 • 1378 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
M142 HIMARS