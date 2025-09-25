Украинские СБС и HIMARS уничтожили артиллерийскую позицию врага на фронте
Киев • УНН
Силы беспилотных систем Украины совместно с HIMARS уничтожили артиллерийскую позицию врага, грузовик и склад боеприпасов. Это произошло на одном из ключевых направлений фронта после обнаружения российской колонны аэроразведкой.
Украинские силы беспилотных систем (СБС) помогли точечно уничтожить позицию артиллерии противника на одном из ключевых направлений фронта, корректируя удар HIMARS. Благодаря координации разведки и артиллерии противник понес значительные потери. Об этом СБС сообщили в Телеграм и показали видео ударов, пишет УНН.
Подробности
На одном из важных участков фронта аэроразведчики батальона Flying Skull Сил беспилотных систем зафиксировали прибытие российской колонны на огневую позицию артиллерии.
Полученные координаты были переданы одному из подразделений Десантно-штурмовых войск, которое с помощью реактивных систем HIMARS нанесло точный удар по скоплению врага.
Химический завод в Краснодарском крае остановил работу после ночной атаки беспилотников25.09.25, 13:00 • 1314 просмотров
Результатом атаки стало уничтожение грузового автомобиля и склада с боеприпасами, а также серьезное повреждение артиллерийского орудия. Информация о потерях среди личного состава врага уточняется.
Благодаря тесному взаимодействию разведывательно-ударных возможностей подразделений СБС в сочетании с силами и средствами артиллерии создается непрерывный разведывательно-огневой контур, что позволяет блокировать маневр противника и наносить ему существенные потери