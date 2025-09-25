$41.410.03
06:48 • 10808 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 29552 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 39418 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 61565 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 50013 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 44539 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 41163 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 71196 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23136 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54763 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Химический завод в Краснодарском крае остановил работу после ночной атаки беспилотников

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" временно приостановил работу после ночной атаки беспилотников 25 сентября. Пострадавших нет, территорию проверяют, а 140 сотрудников эвакуированы.

Химический завод в Краснодарском крае остановил работу после ночной атаки беспилотников

Завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" в краснодарском крае РФ временно приостановил работу после ночной атаки беспилотников. Инцидент произошел в ночь на 25 сентября, в результате чего часть сотрудников эвакуировали, а территорию предприятия проверяют на наличие опасных предметов. Об этом пишет Телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

В Белореченске Краснодарского края химический завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" остановил работу после ночного удара беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили источники ASTRA и сотрудник предприятия, атака произошла примерно с 2:30 до 3:30 ночи 25 сентября.

ССО подтвердили поражение Волгоградского НПЗ в рф18.09.25, 11:31 • 3014 просмотров

Местное МЧС сообщает, что украинские дроны попали на территорию завода, что вызвало небольшой пожарный очаг. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров и уже ликвидирована. Пострадавших нет. На время проверки территории на наличие взрывоопасных предметов работа завода временно приостановлена.

Местные жители ранее сообщали о перекрытии движения транспорта вблизи завода. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что около 140 работников предприятия были эвакуированы в защитные сооружения. На месте инцидента продолжают работать специальные и экстренные службы.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф16.09.25, 10:46 • 18650 просмотров

"ЕвроХим-Белореченские минудобрения" является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений на юге России. По данным Reuters, с начала полномасштабной войны пять ключевых химических компаний РФ поставляли более 75% необходимых химикатов для производства взрывчатых веществ и пороха, включая "Еврохим", "Уралхим", "Евраз", "Среднеуральский медеплавильный завод" и "Лукойл".

Напомним

Утром 25 сентября в РФ сообщали об атаке дронов на химический завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" в Краснодарском крае, информируют российские СМИ и телеграм-каналы

Киберспециалисты ГУР провели успешную атаку – в России "упала" национальная банковская система быстрых платежей, сообщили УНН источники.

24 сентября в РФ сообщили, что в Башкортостане снова атакован нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават". 

Дальнобойные беспилотники СБУ вызвали взрыв на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов России – "Газпром Нефтехим Салават". Удар дронов пришелся на установку ЭЛОУ-АВТ-4, которая является ключевым элементом предприятия.

Reuters сообщало, что российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредила производителей о возможности сокращения добычи после атак беспилотников на критически важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

Степан Гафтко

