Химический завод в Краснодарском крае остановил работу после ночной атаки беспилотников
Завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" временно приостановил работу после ночной атаки беспилотников 25 сентября. Пострадавших нет, территорию проверяют, а 140 сотрудников эвакуированы.
Завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" в краснодарском крае РФ временно приостановил работу после ночной атаки беспилотников. Инцидент произошел в ночь на 25 сентября, в результате чего часть сотрудников эвакуировали, а территорию предприятия проверяют на наличие опасных предметов. Об этом пишет Телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
В Белореченске Краснодарского края химический завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" остановил работу после ночного удара беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили источники ASTRA и сотрудник предприятия, атака произошла примерно с 2:30 до 3:30 ночи 25 сентября.
Местное МЧС сообщает, что украинские дроны попали на территорию завода, что вызвало небольшой пожарный очаг. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров и уже ликвидирована. Пострадавших нет. На время проверки территории на наличие взрывоопасных предметов работа завода временно приостановлена.
Местные жители ранее сообщали о перекрытии движения транспорта вблизи завода. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что около 140 работников предприятия были эвакуированы в защитные сооружения. На месте инцидента продолжают работать специальные и экстренные службы.
"ЕвроХим-Белореченские минудобрения" является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений на юге России. По данным Reuters, с начала полномасштабной войны пять ключевых химических компаний РФ поставляли более 75% необходимых химикатов для производства взрывчатых веществ и пороха, включая "Еврохим", "Уралхим", "Евраз", "Среднеуральский медеплавильный завод" и "Лукойл".
Напомним
Утром 25 сентября в РФ сообщали об атаке дронов на химический завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" в Краснодарском крае, информируют российские СМИ и телеграм-каналы
